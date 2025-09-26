Estados Unidos hace oficial el listado de países cuyos viajeros tendrán que pagar millonaria suma para solicitar la visa de turismo: esta es la fecha de aplicación

En medio del endurecimiento de su política migratoria, el gobierno de Estados Unidos, en cabeza del presidente Donald Trump, ha promulgado distintas medidas para controlar la estadía irregular de personas de otros países en su territorio.

Una de esas medidas afectará en los próximos días a un país en específico con un importe millonario para aquellos viajeros que quieran tramitar la visa de turismo o negocios B1 y B2.

Esta visa, con un valor de 185 dólares, se incrementará de manera exponencial en los próximos días.

El Departamento de Estado hizo oficial la medida y dio a conocer las fechas en que comenzará a aplicarse.

Se trata de una millonaria fianza que va entre 5.000 y 15.000 dólares que tendrán que pagar aquellos postulantes a las visas de turismo de ciertos países.

El ente estatal dio a conocer que los países afectados serán tres africanos: Malawi, Zambia y Gambia.

Gambia se suma a dicho listado, luego de que Zambia y Malawi fueran incluidos en agosto pasado.

“El Departamento de Estado ha identificado a los ciudadanos de estos países como necesitados de bonos de visa”, dice el comunicado oficial.

“Cualquier ciudadano o nacional que viaje con un pasaporte emitido por uno de estos países y que sea elegible para una visa B1/B2, deberá depositar una fianza de $5,000, $10,000 o $15,000”, señala el Departamento de Estado.

La medida entrará en vigor para los ciudadanos de Gambia el próximo 11 de octubre.

Según indicó, el monto se determinará durante la entrevista para la visa. Además, los solicitantes de estos tres países deberán presentar el Formulario I-352 del Departamento de Seguridad Nacional.

“Los solicitantes deben aceptar los términos del bono a través de la plataforma de pago en línea Pay.gov del Departamento del Tesoro. Este requisito aplica independientemente del lugar de solicitud”, indica.

A su vez, el Departamento de Estado explicó que los ciudadanos de estos tres países africanos solo podrán ingresar a Estados Unidos a través de tres terminales aéreas, por lo que no podrán llegar a un destino diferente: Aeropuerto Internacional Logan de Boston (BOS), Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK) y Aeropuerto Internacional Washington-Dulles (IAD).

El ente gubernamental también dio a conocer que dicha suma se devolverá si los viajeros cumplen con los requisitos establecidos.

“El monto total de la fianza de visa se devolverá si el solicitante cumple con todos los términos de su estatus de visa de no inmigrante y de la fianza de visa. Estos términos se establecen en el formulario de fianza (Formulario I-352 Fianzas de Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional) y en Travel.State.Gov. La fianza se cancelará y el dinero se devolverá automáticamente en las siguientes situaciones: