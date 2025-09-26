"Parece que tenemos un acuerdo sobre Gaza para recuperar los rehenes": Trump anuncia que estaría cerca de cerrarse una negociación que pondría fin a la guerra entre Israel y Hamás

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer este viernes que un acuerdo estaría cerca de cerrarse para poner fin a la guerra entre Israel y Hamás con consecuencias sobre la Franja de Gaza.

"Parece que tenemos un acuerdo sobre Gaza. Creo que es un acuerdo que recuperará a los rehenes, será un acuerdo que pondrá fin a la guerra", dijo Trump a su salida de la Casa Blanca para asistir al torneo de golf Ryder Cup en Nueva York.

El mandatario estadounidense no quiso dar más detalles sobre lo negociado, pero se espera que en las próximas horas haya avances.

Cabe resaltar que Trump se reunirá con Netanyahu este lunes en la Casa Blanca, lo que podría significar un anuncio importante en ese sentido.

El anuncio de Trump se da horas después de que este viernes el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, brindara su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.

Su declaración se centró, como era esperado, en el operativo contra Hamás que desde hace casi dos años, desde los ataques del 7 de octubre de 2023.

Sobre esto, Netanyahu dijo que Israel ha "destruido la mayor parte de la máquina terrorista" del grupo armado palestino y que busca terminar el trabajo "lo más rápido posible" en Gaza.

El premier expresó lo que describió como una serie de victorias estratégicas israelíes en el último año, que también incluyeron atacar el programa nuclear de Irán y asesinar al líder de Hezbolá, Hasán Nasralá, en el Líbano.

Frente a las acusaciones de "genocidio" que países como Colombia y España han lanzado sobre Israel, Netanyahu, se mostró en contra y rechazó utilizar la "hambruna" como táctica, insistiendo que Israel en realidad estaba alimentando a la gente del devastado territorio palestino.

"Quienes difunden libelos de sangre del genocidio contra Israel no son mejores que quienes difundieron libelos de sangre contra los judíos en la Edad Media", dijo Netanyahu.

Netanyahu, además, envió un mensaje a los rehenes que aún permanecen en manos de Hamás pero lo hizo directamente a la Franja de Gaza, pues anunció que el Ejército dispuso de inmensos parlantes apuntando hacia la ciudad más grande del enclave, donde se presume se atrincheran los cautivos.

"Quiero hacer algo que nunca he hecho antes. Desde aquí quiero hablarle directamente a los rehenes a través de los altavoces. He rodeado Gaza de altavoces conectados a este micrófono con la esperanza de que nuestros rehenes puedan escuchar mi mensaje. Lo voy a decir primero en hebreo y luego en inglés".