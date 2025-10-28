Estados Unidos hizo tres nuevos "ataques cinéticos letales" que dejaron 14 muertos contra cuatro embarcaciones que transportaban "narcóticos en el Pacífico"

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció este martes que en las últimas horas las fuerzas armadas de su país llevaron a cabo tres ataques en el océano Pacífico contra cuatro embarcaciones a las que señaló de transportar narcóticos.

Los ataques contra las embarcaciones dejaron 14 personas muertas y un sobreviviente.

“Ayer, bajo la dirección del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo tres ataques cinéticos letales contra cuatro embarcaciones operadas por Organizaciones Terroristas Designadas (DTO) que trafican narcóticos en el Pacífico Oriental”, indicó Hegseth.

VEA TAMBIÉN Buque de guerra estadounidense USS Gravely llegó a Trinidad y Tobago para participar en los entrenamientos o

El secretario expresó que las cuatro embarcaciones “eran conocidas por nuestro aparato de inteligencia, transitaban por rutas conocidas del narcotráfico y transportaban estupefacientes”.

“Ocho narcoterroristas hombres se encontraban a bordo de la embarcación durante el primer ataque. Cuatro narcoterroristas hombres se encontraban a bordo durante el segundo ataque. Tres narcoterroristas hombres se encontraban a bordo durante el tercer ataque. Un total de 14 narcoterroristas murieron durante los tres ataques, con un sobreviviente”, expresó el secretario en una publicación en X.

Hegseth precisó que todos los ataques se llevaron a cabo en aguas internacionales y “no hubo heridos entre las fuerzas estadounidenses”.

“Respecto al sobreviviente, el Comando Sur de Estados Unidos inició inmediatamente los protocolos estándar de Búsqueda y Rescate (SAR); las autoridades SAR mexicanas aceptaron el caso y asumieron la responsabilidad de coordinar el rescate”, mencionó.

Hegseth finalizó su mensaje expresando que el Departamento ha dedicado “más de dos décadas a defender otras patrias” y que ahora, defendemos la nuestra”. “Estos narcoterroristas han matado a más estadounidenses que Al-Qaeda, y recibirán el mismo trato. Los rastrearemos, los conectaremos con redes y, luego, los cazaremos y los eliminaremos”, manifestó.