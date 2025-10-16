NTN24
Jueves, 16 de octubre de 2025
Gobierno de Estados Unidos

Estados Unidos realizó un nuevo ataque en el Caribe y por primera vez hay sobrevivientes, dijo un funcionario estadounidense a Reuters

octubre 16, 2025
Por: Redacción NTN24
Ataques de Estados Unidos en el Caribe - Captura video proporcionado por el Gobierno
Los ataques militares por parte de Estados Unidos contra presuntas narcolanchas frente a la costa venezolana dejan un saldo de al menos 27 personas muertas.

Este jueves se conoció que el Ejército estadounidense realizó un nuevo ataque contra un supuesto barco cargado de drogas en el Caribe, en el que, por primera vez, hubo sobrevivientes.

Según le informó un funcionario estadounidense a Reuters, en el nuevo ataque hubo sobrevivientes de la tripulación del barco de drogas.

El funcionario, que habló bajo condición de anonimato, no ofreció más detalles del ataque que no se había reportado de manera previa.

Este nuevo ataque se da tan solo dos días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara la destrucción de una nueva narcolancha frente a la costa de Venezuela.

El mandatario aseguró en su cuenta de Truth Social: “Bajo mis Autoridades Permanentes como comandante en jefe, esta mañana, el Secretario de Guerra ordenó un ataque cinético letal contra un buque afiliado a una Organización Terrorista Designada (OTD) que realiza narcotráfico en el área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos, frente a la costa de Venezuela”.

Esto ha alarmado a algunos expertos legales y legisladores demócratas, quienes cuestionan si se apegan a las leyes de la guerra.

Desde la administración Trump se ha argumentado que la unión americana está en una batalla contra los grupos narcoterroristas de Venezuela, responsables de que la droga llegue a Estados Unidos.

El mismo gobierno y la Marina estadounidense han publicado algunos videos de los ataques que se han producido desde el inicio del despliegue militar en el Caribe.

Dicho despliegue incluye destructores de misiles guiados por Estados Unidos, aviones de combate F-35, un submarino nuclear y alrededor de 6.500 soldados.

Esto mientras la tensión crece entre Estados Unidos y Venezuela, luego de que el líder republicano anunciara el miércoles que había autorizado a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a realizar operaciones encubiertas dentro de Venezuela.

Este anuncio avivó las especulaciones en Caracas de que Estados Unidos intenta derrocar al líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro.

