NTN24
Jueves, 16 de octubre de 2025
María Corina Machado

"El régimen se va pronto, finalmente no tiene otra opción que irse con o sin negociación": habla María Corina Machado, Premio Nobel de Paz 2025

octubre 16, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
En entrevista con el programa La Noche de NTN24, la líder opositora aseguró que el fin de la tiranía en Venezuela "no tiene vuelta atrás" y destacó que el Premio Nobel "desencadena y acelera procesos" en un momento crucial.

María Corina Machado, líder opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de Paz 2025, habló en La Noche de NTN24 sobre la importancia del galardón para su país, pero además de la crisis que vive Venezuela bajo el régimen, el papel de Petro como aliado de Maduro y el peligro bajo el que viven actualmente los opositores que huyeron de la dictadura.

La mujer, que recientemente fue reconocida con el importante premio, se refirió a su significado personal y la importancia para la anhelada libertad de Venezuela.

“Todavía estoy en un proceso de tratar de creerme lo que está ocurriendo (…) es una euforia de una sociedad que siente y sabe que no está sola, que ha sido reconocida a pesar de este sacrificio inmenso por todos los logros increíbles que hemos hecho y que inevitablemente nos llevan ya muy cerca de la libertad”, dijo en diálogo con Claudia Gurisatti, directora de NTN24.

La premio Nobel habló sobre su sacrificio y el de millones de connacionales a lo largo de tantos años de tiranía y lo que ha significado para su familia y sus allegados el asedio del régimen.

“Somos millones los que hemos vivido eso, piensa en los casi nueve millones de venezolanos que han tenido que dejar su país y dejar todo aquí, sus raíces, sus ahorros, sus recuerdos, sus olores, sus amores, son miles y miles los que han sido asesinados, presos, heridos, torturados, esos héroes civiles y militares que hoy están en las mazmorras de la tiranía y que además han asumido esto como suyo, con orgullo, con alegría”.

Pero el Nobel de Paz no solo ha sido dedicado a su familia y la aguerrida oposición, sino también a los presos políticos que han sido secuestrados por el chavismo por pensar diferente.

“Yo sé que en las cárceles de Venezuela el viernes hubo un grito de felicidad y ¿saben qué?, compartido incluso con los custodios, que también son presos políticos”, señaló.

No obstante, Machado se mostró positiva y aseguró que es el mejor momento para construir un nuevo país: “Le doy gracias a Dios todos los días de haber nacido en mi país y en esta generación, que para mí es la mejor preparada, la mejor forjada, esta generación es nuestra, para construir los pilares de esa nueva Venezuela que ya emerge”.

La líder política, además, fue abordada sobre la importancia de haber recibido el Premio Nobel en medio de la actual presión a la que está sometido el régimen madurista. ¿Esto acelera el proceso?

Según Machado, “sin lugar a duda, tiene un impacto enorme dentro del régimen y las estructuras cada vez más débiles y reducidas que se mantienen apoyando a Maduro. O sea, esto es una señal inequívoca”, aseveró.

Y añadió: “creo que en el momento que esto está ocurriendo, no podía ser más oportuno, más maravilloso, y como tú dices, yo creo que desencadena y acelera procesos”.

Sobre la vaga felicitación del presidente Gustavo Petro sobre el Nobel y sus constantes cuestionamientos sobre los operativos en el Caribe por parte de los Estados Unidos, esto le dijo la opositora al mandatario colombiano:

“Cada líder, cada jefe de Estado, cada ciudadano tiene que elegir, pero no hay un punto medio, no hay equidistancia entre el crimen y la justicia, entre la opresión y la libertad, entre la muerte y la vida, y la lucha que estamos dando los venezolanos es por la vida”.

Y mencionó que “aquí hay solo dos posiciones, que no se puede pretender a estas alturas decir que no se sabe. No lo puede hacer hoy ningún jefe de Estado del planeta, muchísimo menos aquellos que son nuestros vecinos. La historia será implacable como lo están haciendo nuestros pueblos ya hoy”, sentenció.

Además, la líder opositora se refirió a los intentos de miembros del Tren de Aragua en Colombia de vincularse a la Paz Total del Gobierno Petro: "Para mí la paz real, la única paz, solo es posible si hay libertad y para que exista libertad tiene que haber fuerza cuando enfrentas una tiranía criminal. Y los venezolanos no nos dejamos hoy ni manipular ni engañar por lo que para algunos puede parecer políticamente correcto, nosotros nos aferramos a la verdad y por eso hemos llegado hasta aquí".

En medio de la preocupación por los ataques a activistas y defensores de derechos humanos en el exilio en países como Colombia, Machado envió un mensaje a esa diáspora que ahora es perseguida por fuera de Venezuela.

“Este es uno de los momentos más duros para los venezolanos que viven afuera, no solamente porque está el dolor de haber dejado, como decíamos antes, todo lo que quieres, lo que tú eres, forzados a salir contra su voluntad, simplemente para salvar sus vidas. Pero entonces ahora tampoco se sienten seguros porque los tentáculos del régimen llegan”, señaló.

Y reveló que han hecho llegar un mensaje a los gobiernos democráticos para “que extremen las medidas en estas horas de un régimen que está absolutamente desquiciado. Esto es una fiera herida que sabe que el tiempo se le acabó y hay sectores dentro de esos grupos que no tienen un mínimo de racionalidad”.

Sin embargo, en este contexto, Machado envió un mensaje a los venezolanos: "Quiero darles una certeza y es que efectivamente esto no tiene vuelta atrás, que se han alineado todos los vectores, que el mundo entiende que la resolución del conflicto en Venezuela es absolutamente prioritaria y que el régimen finalmente no tiene otra opción que irse con o sin negociación, pero se va pronto".

Sobre la presión por parte de Estados Unidos y la advertencia de que Maduro debe irse, además de la autorización de Trump a operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela, Machado señaló: “Nosotros tenemos muchos años pidiéndole al mundo que asuma que nosotros no estamos enfrentando una dictadura más”.

“Esto es una estructura criminal que ha entregado el territorio de Venezuela, nuestros recursos naturales, nuestras instituciones, a los peores enemigos de Occidente y de Estados Unidos”, aseveró.

Asimismo, responsabilizó a Maduro de la crisis y lo señaló como principal responsable de resolver las tensiones: “Quien le declaró la guerra a los venezolanos fue Nicolás Maduro. Nosotros no queríamos guerra. Maduro nos declaró la guerra. Maduro le declaró la guerra a los países democráticos de la región con sus estructuras criminales. Terrorismo de Estado hacia adentro, narcoterrorismo hacia afuera. Lo que está ocurriendo es responsabilidad de Maduro. Y en este momento está en sus manos resolver esto de una manera ordenada y pacífica e inmediata. Pero lo que ocurra es responsabilidad de él”.

Temas relacionados:

María Corina Machado

Premio Nobel de la Paz

Oposicion venezolana

Régimen venezolano

Régimen de Maduro

