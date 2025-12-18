NTN24
Jueves, 18 de diciembre de 2025
Sanciones

Petrolera rusa notifica a sus empleados que abandonará Venezuela en medio de sanciones

diciembre 18, 2025
Por: Redacción NTN24
Terminal petrolera / Foto referencia - AFP
La notificación además detalla que concluirán sus labores el próximo martes 23 de diciembre.

En medio de las sanciones internacionales y crecientes tensiones entre la administración de Donald Trump y el régimen de Nicolás Maduro, la compañía rusa Petrolera Cyprus Limited (PCL), anteriormente filiar de Rosnef, anunció a sus empleados su retiro de Venezuela, según un documento publicado por el periodista Roberto Deniz.

o

El representante legal de la empresa rusa, Andrey Shavkun, explicó en el texto que la decisión se debe a una incapacidad estructural que impide sostener sus operaciones en el país aliado.

"Como consecuencia directa del impacto combinado de las sanciones internacionales y las restricciones financieras impuestas al sector energético y a entidades controladas por el Estado ruso, PCL se ha visto obligada a proceder a la terminación de sus relaciones laborales", señala el documento.

La notificación además detalla que concluirán sus labores el próximo martes 23 de diciembre, cuando se iniciará el proceso legal de pagos de prestaciones sociales, beneficios acumulados y la firma de acuerdos de finiquito, según lo establecido en la Ley Orgánica del Trabajo (LOTTT).

o

PCL inició operaciones en Venezuela, como una alternativa económica tras las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea como medida de presión para poner fin a la guerra con Ucrania.

Entretanto Maduro aseguró el miércoles que sus exportaciones de crudo se mantienen "con normalidad" tras el anuncio de Trump de un bloqueo a todos los buques petroleros sancionados que lleguen o salgan del país.

El republicano impuso un embargo al crudo de Venezuela en 2019 durante su primer mandato, parte de una batería de sanciones que buscaron, sin éxito, la caída del chavismo.

