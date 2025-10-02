Estados Unidos "se está preparando para algo que podría ocurrir": exagente del FBI sobre despliegue contra carteles de la droga y entrenamientos en el Caribe

Daniel Brunner, agente retirado del FBI, experto en fuerzas del orden y en gestión de crisis, dijo en NTN24 que Estados Unidos "se está preparando para algo que podría ocurrir", por lo que el Ejército estadounidense está realizando una serie de maniobras militares tales como las que está desarrollando en territorio panameño.

"El Ejército de Estados Unidos siempre se está entrenando, pero en estos días especialmente en los que el presidente Donald Trump está declarando que está en un tiempo de guerra con los carteles, las fuerzas armadas se prepararán de manera diferente", precisó Brunner.

Brunner considera que, luego de que Trump "cambiara la escena", los efectivos se alistan para "la peor de las situaciones" en caso de que llegaran a invadir Venezuela, lo que consideraría una decisión "horrible", pero reiterando que Estados Unidos, de igual manera, "se está preparando para algo que podría ocurrir".

Para el agente retirado del FBI, el presidente republicano seguirá tratando a los carteles de la droga como terroristas, incluido el Cartel de los Soles, que Washington asegura es encabezado por Nicolás Maduro.

"Tienen que entrenar como pelean para pelear como entrenan y se tienen que preparar para lo peor y cualquier posibilidad", sostuvo Brunner, que comparó la situación de alta tensión en el Caribe con la relación de Estados Unidos y Rusia, guardando las proporciones.

El experto en fuerzas del orden y en gestión de crisis aseguró que la administración Trump está poniendo a prueba la reacción de varios grupos alrededor del mundo, aunque cree que hay otros que representan un mayor peligro para el país norteamericano.

"Empezar una pelea con Venezuela es algo fácil, quizá es el principio de próximos niveles, puede que luego vaya (Estados Unidos) por Colombia y después por México. Pero creo que es una decisión incorrecta", argumentó.

Respecto al reciente proceder de Estados Unidos con las embarcaciones venezolanas, Brunner insistió en que era una manera "fácil" de mostrar sus ataques, pues en caso de hacerlo, por ejemplo, con navíos provenientes de México, podrían desatarse inconvenientes si se actúa de forma indebida.