NTN24
Jueves, 02 de octubre de 2025
Jueves, 02 de octubre de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

Estados Unidos "se está preparando para algo que podría ocurrir": exagente del FBI sobre despliegue contra carteles de la droga y entrenamientos en el Caribe

octubre 2, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Programa: La Tarde
Daniel Brunner, agente retirado del FBI, dijo en NTN24 que, al Trump "cambiar la escena", el entrenamiento estadounidense debe estar desarrollándose de manera diferente.

Daniel Brunner, agente retirado del FBI, experto en fuerzas del orden y en gestión de crisis, dijo en NTN24 que Estados Unidos "se está preparando para algo que podría ocurrir", por lo que el Ejército estadounidense está realizando una serie de maniobras militares tales como las que está desarrollando en territorio panameño.

"El Ejército de Estados Unidos siempre se está entrenando, pero en estos días especialmente en los que el presidente Donald Trump está declarando que está en un tiempo de guerra con los carteles, las fuerzas armadas se prepararán de manera diferente", precisó Brunner.

o

Brunner considera que, luego de que Trump "cambiara la escena", los efectivos se alistan para "la peor de las situaciones" en caso de que llegaran a invadir Venezuela, lo que consideraría una decisión "horrible", pero reiterando que Estados Unidos, de igual manera, "se está preparando para algo que podría ocurrir".

Para el agente retirado del FBI, el presidente republicano seguirá tratando a los carteles de la droga como terroristas, incluido el Cartel de los Soles, que Washington asegura es encabezado por Nicolás Maduro.

"Tienen que entrenar como pelean para pelear como entrenan y se tienen que preparar para lo peor y cualquier posibilidad", sostuvo Brunner, que comparó la situación de alta tensión en el Caribe con la relación de Estados Unidos y Rusia, guardando las proporciones.

El experto en fuerzas del orden y en gestión de crisis aseguró que la administración Trump está poniendo a prueba la reacción de varios grupos alrededor del mundo, aunque cree que hay otros que representan un mayor peligro para el país norteamericano.

o

"Empezar una pelea con Venezuela es algo fácil, quizá es el principio de próximos niveles, puede que luego vaya (Estados Unidos) por Colombia y después por México. Pero creo que es una decisión incorrecta", argumentó.

Respecto al reciente proceder de Estados Unidos con las embarcaciones venezolanas, Brunner insistió en que era una manera "fácil" de mostrar sus ataques, pues en caso de hacerlo, por ejemplo, con navíos provenientes de México, podrían desatarse inconvenientes si se actúa de forma indebida.

Temas relacionados:

Despliegue militar de Estados Unidos

Régimen de Maduro

Fuerzas Militares

Ejército

Caribe

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Dirigentes políticos de oposición denuncian amenazas y atentados en diferentes regiones de Colombia: "falta apoyo y respaldo del Gobierno"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Estados Unidos "se está preparando para algo que podría ocurrir": exagente del FBI sobre despliegue contra carteles de la droga y entrenamientos en el Caribe

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Lo que está haciendo el presidente Petro es realmente una barbaridad": experto en economía sobre terminación del TLC de Colombia con Israel

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan motivaciones de los jóvenes de la Generación Z por manifestarse contra el sistema

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Acto de fuegos artificiales en el Helicoide es una demostración del Régimen de Maduro de "sadismo, crueldad y burla macabra"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Segundo día de cierre del Gobierno de EE. UU.: el presidente Trump anunció "miles" de despedidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"A Evo Morales le conviene un triunfo de Rodrigo Paz": Orlando Avendaño sobre elecciones en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Ejercicio militar en Caracas, Venezuela - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Estamos entrando en una etapa de mayor oscuridad": Zair Mundaray sobre decreto de conmoción exterior firmado por Maduro en Venezuela

Nicolás Maduro | Foto: AFP
Estados Unidos y Venezuela

"Una posibilidad total": exoficial sobre versión de que Estados Unidos evalúa ataques a narcos dentro de Venezuela

Gustavo Petro/ Francisco Santos - Fotos EFE
Francisco Santos

"Petro no representa los intereses de Colombia": Francisco Santos sobre decisión de Estados Unidos de cancelarle la visa al presidente colombiano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu - EFE
Acuerdo

Se conocen algunos de los puntos del plan de Estados Unidos para poner fin de la guerra en Gaza; Netanyahu aceptó la propuesta de Trump

Agentes de ICE (AFP)
Estados Unidos

Polémico caso de uso excesivo de fuerza contra migrante ecuatoriana reaviva debate sobre políticas migratorias de Trump

Más de Actualidad

Ver más
Policía de EE. UU. - Foto: EFE / Imagen de Pokémon - Foto: Canva
Pokémon

Franquicia de entretenimiento Pokémon se pronuncia sobre uso de su contenido en video del ICE capturando inmigrantes en EE. UU.

Donald Trump y Benjamín Netanyahu / FOTO: AFP
Benjamín Netanyahu

Netanyahu se disculpó con Qatar por el ataque en Doha; decisión importante en la búsqueda del fin de la guerra

Colaborador de la NASA - Foto EFE de referencia/ Visa - Foto Canva de referencia
Nasa

Colaboradores con visado válido son excluidos de programas especiales de la NASA debido a su nacionalidad

Opinión

Ver más
Arturo McFields Asamblea General de la ONU

Histórica Asamblea de la ONU sin los dictadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Emiliano 'Dibu' Martínez, jugador del Aston Villa - Foto: EFE
Dibu Martínez

Así fue el regreso del Dibu Martínez por fin a la titular en la Premier League tras la novela de su posible salida del Aston Villa

Policía de EE. UU. - Foto: EFE / Imagen de Pokémon - Foto: Canva
Pokémon

Franquicia de entretenimiento Pokémon se pronuncia sobre uso de su contenido en video del ICE capturando inmigrantes en EE. UU.

Donald Trump y Benjamín Netanyahu / FOTO: AFP
Benjamín Netanyahu

Netanyahu se disculpó con Qatar por el ataque en Doha; decisión importante en la búsqueda del fin de la guerra

Colaborador de la NASA - Foto EFE de referencia/ Visa - Foto Canva de referencia
Nasa

Colaboradores con visado válido son excluidos de programas especiales de la NASA debido a su nacionalidad

Selección Colombia | Foto: EFE
Selección Colombia

"Por medio del fútbol tuve que aprender a ganar y también a perder": exfutbolista de la selección Colombia se sinceró sobre momento difícil de su vida

Escombros tras terremoto en Afganistán - Foto EFE
Afganistán

Nuevas réplicas del terremoto en Afganistán dejan más heridos

DEA | Foto referencia: EFE
DEA

Administración de Control de Drogas de Estados Unidos anuncia amplio operativo contra cartel de droga latinoamericano

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda