Ministro de Seguridad de Panamá explica cómo será entrenamiento de marines de EE. UU. en medio de despliegue en el mar Caribe

En una entrevista exclusiva con NTN24, el ministro de Seguridad Pública de Panamá, Frank Alexis Ábrego, reveló detalles sobre los próximos entrenamientos conjuntos entre fuerzas panameñas y estadounidenses, programados para iniciar la próxima semana.

Estos ejercicios, que se llevarán a cabo del 9 al 29 de octubre, buscan mejorar las capacidades de combate y supervivencia de los marines estadounidenses en condiciones selváticas.

El ministro explicó que aproximadamente 50 efectivos de Estados Unidos se desplazarán a Panamá para participar en estos ejercicios militares.

"En continuidad de algunos de los procesos que hemos coordinado con los Estados Unidos, estamos realizando en la Escuela de Operaciones en la Selva del Servicio Nacional Aeronaval de la República de Panamá un entrenamiento conjunto con el Cuerpo de Infantería Marina de los Estados Unidos", afirmó.

Los entrenamientos se centrarán en desarrollar habilidades de supervivencia en la selva tropical húmeda, característica de Panamá.

El ministro destacó que la zona donde se realizarán los ejercicios es una de las más lluviosas del mundo, con precipitaciones durante aproximadamente 300 días al año. "Creo que la parte nuestra fuerte es la supervivencia en este ambiente, más que todo si nos perdemos en la selva, con pocos recursos", señaló.

Respecto a la colaboración en operaciones contra el narcotráfico, el ministro no descartó la posibilidad de apoyar a Estados Unidos, siempre y cuando se cuente con las autorizaciones necesarias.

"Definitivamente, si es en la lucha contra las drogas, lo hemos hecho en las 200 millas nuestras, en colaboración con Estados Unidos", afirmó.

En cuanto al reconocimiento del Cartel de los Soles como organización narcoterrorista, el ministro indicó que están analizando esta posibilidad a nivel gubernamental.

"Una vez tengamos la evidencia concreta, entiendo que eso está siendo analizado al más alto nivel en nuestro país, y la declaración será en los próximos días, semanas, una vez tengamos la información completa de la operatividad de este cartel de la droga", explicó.

Estos ejercicios militares conjuntos se producen en un momento clave para las fuerzas estadounidenses, que han intensificado su lucha contra el narcotráfico en el Mar Caribe.