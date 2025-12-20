NTN24
Zelenski

Estados Unidos sugiere conversaciones entre Rusia y Ucrania en Miami, según Zelenski

diciembre 20, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania - Foto: AFP
El emisario ruso para asuntos económicos, Kirill Dmitriev, anunció este sábado que se dirigía a la ciudad del sur de Florida, donde ya se encuentran delegaciones de Kiev, así como representantes de la UE y de EE. UU.

Las conversaciones directas entre Ucrania y Rusia se perfilan en un contexto de renovados esfuerzos diplomáticos, mientras representantes internacionales se reúnen en Miami con el objetivo de reactivar un proceso que permita avanzar hacia el fin de la guerra.

o

El emisario ruso para asuntos económicos, Kirill Dmitriev, anunció el sábado que se dirigía a la ciudad del sur de Florida, donde ya se encuentran delegaciones de Ucrania, varios países europeos y representantes de Estados Unidos, incluidos el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner, quienes actúan como mediadores.

El viernes, Witkoff y Kushner mantuvieron encuentros cerca de Miami con el jefe negociador ucraniano, Rustem Umerov, así como con delegados de Francia, Reino Unido y Alemania, en lo que supuso un paso preparatorio para las conversaciones ampliadas.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, explicó que Washington habría planteado un formato de diálogo que incluya a Ucrania, Estados Unidos y Rusia, sin descartar la presencia de representantes europeos.

o

Según el mandatario, una reunión conjunta tendría sentido una vez evaluados los resultados de los contactos previos.

La inclusión de representantes rusos y europeos en estas reuniones en territorio estadounidense supone un avance respecto a la fase anterior, en la que Washington había sostenido contactos por separado con cada una de las partes en distintos escenarios.

Hace más de un mes, la unión americana presentó una propuesta inicial para poner fin al conflicto. Ese borrador fue recibido con reservas por Ucrania y varios países europeos, que lo consideraron favorable a las exigencias del Kremlin, y posteriormente fue modificado tras consultas con Kiev.

o

Aunque los detalles de la versión revisada no han sido divulgados, Zelenski indicó que contempla concesiones territoriales por parte de Ucrania a cambio de garantías de seguridad occidentales.

En vísperas de estas conversaciones, el presidente ruso Vladimir Putin afirmó en su conferencia de prensa anual que la responsabilidad de poner fin al conflicto recae en Kiev y sus aliados europeos.

“La pelota está completamente en el campo de nuestros rivales occidentales”, declaró el gobernante ruso.

Poco después, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, subrayó que Washington no pretende imponer un acuerdo.

“No podemos obligar a Ucrania ni a Rusia a aceptar la paz; ambas partes deben querer llegar a un entendimiento”, sostuvo el jefe de la diplomacia estadounidense.

La invasión rusa de Ucrania es un conflicto militar a gran escala iniciado el 24 de febrero de 2022, que representa la mayor escalada de la guerra ruso-ucraniana comenzada en 2014, y el mayor conflicto convencional en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Desde que inició la invasión, el presidente Putin ha justificado tal acción como una "operación militar especial" para, según su criterio, "proteger" a las regiones separatistas en el este de Ucrania.

