NTN24
Miércoles, 17 de diciembre de 2025
Miércoles, 17 de diciembre de 2025
Volodímir Zelenski

Zelenski afirma que Rusia se prepara para un nuevo "año de guerra"

diciembre 17, 2025
Por: Redacción NTN24
Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania - Foto: EFE
Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania - Foto: EFE
El presidente ucraniano afirmó que las autoridades rusas intentan "socavar la diplomacia".

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, consideró este miércoles que Rusia se prepara para librar un nuevo "año de guerra" en Ucrania en 2026, después de que su par ruso, Vladimir Putin, afirmara que Moscú logrará "sin ninguna duda" sus objetivos.

"Hemos escuchado una nueva señal de Moscú, diciendo que se preparan para hacer del año próximo un nuevo año de guerra", declaró Zelenski en su discurso diario.

"Es importante que nuestros socios sean conscientes y que reaccionen, sobre todo nuestros socios en Estados Unidos, que suelen afirmar que Rusia pretende querer poner fin a la guerra", señaló el mandatario ucraniano.

Según él, las autoridades rusas intentan "socavar la diplomacia", buscando "varias formulaciones" en las propuestas que se están haciendo durante las negociaciones, "para disimular su deseo de destruir Ucrania y a los ucranianos" y "su voluntad de legitimar el robo de nuestro territorio".

o

Más temprano, también este miércoles, Putin había dicho que los objetivos de la invasión rusa de Ucrania se iban a alcanzar "sin ninguna duda", especialmente los de ámbito territorial.

"Preferiríamos conseguirlo y eliminar las causas profundas del conflicto por medio de la diplomacia", pero "si el país rival y sus patrocinadores extranjeros se niegan a hablar de manera sustancial", lo haremos "por la vía militar", prometió.

"Los objetivos de la operación militar especial se lograrán, sin ninguna duda", insistió Putin.

El jefe del Estado ruso aseguró no obstante que su país sigue dispuesto a "llevar a cabo negociaciones y a resolver todos los problemas por medios pacíficos".

El domingo y el lunes, Volodimir Zelenski se reunió en Berlín con los emisarios estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump, para intentar pactar un compromiso sobre un plan que conduzca al cese de los combates.

El lunes, Ucrania elogió los "avances" en la cuestión de las futuras garantías de seguridad que pide y Trump se mostró muy optimista tras haber hablado con su homólogo ucraniano y con varios dirigentes europeos.

Por su parte, el Kremlin afirmó este miércoles que seguía esperando información de Washington sobre el resultado de las conversaciones en Berlín.

La propuesta inicial de Washington, redactada sin la participación de los aliados europeos de Kiev, habría supuesto la retirada de Ucrania de toda la región oriental de Donetsk y el reconocimiento de facto por parte de Estados Unidos de las regiones de Donetsk, Crimea y Lugansk como rusas.

Temas relacionados:

Volodímir Zelenski

Rusia

Ucrania

Guerra

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿La arremetida de Petro y Maduro contra José Antonio Kast en Chile demuestra su miedo frente a la presión de Estados Unidos sobre Venezuela?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Fentanilo, ¿arma de destrucción masiva?: el análisis de experto tras la postura de Trump y Sheinbaum

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"No es cierto que las expropiaciones (a petroleras de EE. UU.) fueron en forma amistosa, fue con un fusil en el cuello": expresidente de Palmaven, filial de PDVSA, a NTN24

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Cuál es el alcance de la relación entre Irán y Venezuela que denuncia EE. UU.?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Colombia no podría ni siquiera considerar darle asilo": Juan Falkonerth analiza hipótesis de la canciller sobre Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cuál es el balance de las explicaciones ante el Congreso de Marco Rubio y Pete Hegseth sobre despliegue cerca de Venezuela?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Donald Trump - EFE
Régimen venezolano

Estados Unidos anunció que "el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera"

Hugo Chávez/ Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
Petróleo en Venezuela

"No es cierto que las expropiaciones (a petroleras de EE. UU.) fueron en forma amistosa, fue con un fusil en el cuello": expresidente de Palmaven, filial de PDVSA, a NTN24

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

María Corina Machado ya no está en Oslo y durante estos días está "atendiendo citas médicas", según Vente Venezuela

Manifestación en Caracas en apoyo a Irán - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Venezuela se transformó en el portaviones de Rusia, Irán y China en Latinoamérica": experto sobre informe que reveló que el régimen financió el programa nuclear de Teherán

Gustavo Petro y Nicolás Maduro - EFE
La Noche

¿La arremetida de Petro y Maduro contra José Antonio Kast en Chile demuestra su miedo frente a la presión de Estados Unidos sobre Venezuela?

Más de Política

Ver más
Alejandro Gertz Manero - exfiscal general de México - Foto EFE
México

"Todo indica que es una renuncia obligada”: Ignacio Morales Lechuga tras renuncia de Alejandro Gertz Manero como fiscal general de México

Gustavo Petro | Foto: EFE
Petro

"Petro está destruyendo las relaciones internacionales": Federico Hoyos, exembajador de Colombia en Canadá

Foto de referencia (AFP)
Honduras

Trump acusa al CNE de Honduras de intentar cambiar los resultados de las elecciones: "Si lo hacen, se armará un escándalo"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

China frustrada y furiosa reclama a México, Panamá, Perú, Chile y otros países

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Oslo y el renacimiento democrático de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Donald Trump y Nicolás Maduro - EFE
Estados Unidos y Maduro

Terminó la reunión de Trump con su equipo de seguridad nacional sobre Venezuela en la Casa Blanca

Gustavo Petro - Foto EFE
Petro

Por violar los topes electorales, el Consejo Nacional Electoral de Colombia sanciona a la campaña 'Petro Presidente'

Pedro Sánchez, ministro de Defensa de Colombia - Foto: EFE
Ejército de Colombia

Piden investigación "urgente y seria" ante escándalo de supuestas filtraciones del Ejército de Colombia para beneficiar a narcocriminales

Avión F-18 - Foto de referencia
Despliegue militar

Aviones de combate de EE. UU. sobrevuelan cerca de Venezuela: ¿uno de los F-18 ingresó al territorio y apagó su transpondedor?

María Corina Machado - AFP
María Corina Machado, Nobel de Paz

"Un momento realmente inolvidable en la historia de Venezuela": María Corina Machado a NTN24 desde Oslo

Registro de la actividad del Volcán Puracé: Foto: Servicio Geológico Colombiano
volcán Puracé

Se presenta emisión de gases y columnas de ceniza: elevan nivel de alerta a naranja por actividad del volcán Puracé en Colombia

El presidente Donald Trump el 2 de diciembre de 2025. (EFE)
Donald Trump

¿Cómo podrían darse y en qué zonas los ataques por tierra contra el narcotráfico anunciados por Trump?

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre