Pentágono confirma que dos aviones militares de Venezuela sobrevolaron uno de los destructores desplegados por Estados Unidos en el Caribe

El Pentágono estadounidense confirmó este jueves que dos aviones militares de Venezuela sobrevolaron uno de los buques desplegados por Estados Unidos en el mar Caribe.

"Hoy, dos aviones militares del régimen de Maduro volaron cerca de un estadounidense Buque de la Armada en aguas internacionales. Este movimiento altamente provocativo fue diseñado para interferir con nuestras operaciones contra el narcoterror. Se recomienda encarecidamente al cártel que dirige Venezuela que no lleve a cabo ningún esfuerzo adicional para obstruir, disuadir o interferir con las operaciones antinarcóticos y antiterroristas llevadas a cabo por el ejército estadounidense", dijo el Pentágono en un pronunciamiento oficial.

Previamente, la cadena estadounidense CBS notificó el tránsito aéreo de dos aviones F-16, que varios funcionarios del Departamento de Estado que notificaron la novedad a ese medio, calificaron como una "demostración de fuerza" del régimen veneznolano.

Se trata específicamente del destructor de misiles guiados clase Arleigh Burke USS Jason Dunham (DDG 109), que habría sido testigo de una "demostración de fuerza", de acuerdo con lo declarado a CBS por varios funcionarios del Departamento de Estado.

El mismo medio agregó que no se tenía certeza sobre las medidas que habría tomado el buque respecto al sobrevuelo, hasta la advertencia que Estados Unidos emitió para salvaguardad su seguridad estratégica.

El Jason Dunham, cabe resaltar, hace parte de la flota desplegada por la Unión Americana en el sur del mar Caribe como parte de una estrategia del presidente Donald Trump que pretende hacer frente a los carteles de la droga en la región, incluyendo al Cartel de los Soles, encabezado por Nicolás Maduro.

La presunta vigilancia aérea por parte del régimen venezolano se da dos días después de que el mandatario republicano confirmara que las fuerzas estadounidenses atacaron y eliminaron en el Caribe a una embarcación que transportaba drogas desde Venezuela.

Nicolás Maduro, por su parte, declaró un estado de máxima alerta para defenderse de lo que él califica como amenazas militares de Estados Unidos.

Es importante aclarar que la administración Trump no ha amenazado con invadir Venezuela, pero acusa a Maduro de encabezar una organización terrorista, designación a la que varios países de la región se han sumado.

Trump publicó además un video en su red Truth Social en el que se ve una lancha rápida transportando a varias personas segundos antes de ser atacada y de explotar en llamas.

El secretario de Estado, Marco Rubio, escribió en su cuenta en X que "el ejército de Estados Unidos llevó a cabo un ataque letal (...) contra una embarcación narcotraficante que había partido de Venezuela, y que estaba operada por una organización designada como narcoterrorista".

Trump añadió en Truth Social que el ataque ocurrió mientras los traficantes, que presuntamente formaban parte del grupo delincuencial venezolano Tren de Aragua, se encontraban en aguas internacionales.

"El ataque resultó en 11 terroristas muertos en acción", aseguró. "Por favor, que esto sirva de aviso a cualquiera que esté considerando traer drogas a Estados Unidos. ¡CUIDADO!", advirtió.

Estados Unidos acusó formalmente a Maduro de "narcoterrorismo" en 2020 y este año, entretanto, aumentó a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a la captura del dictador venezolano.