FIFA anuncia nueva regla para el Mundial de 2026 que será implementada en todos los partidos tras problemática que afectó al Mundial de Clubes

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) anunció recientemente una nueva medida que implementará en la Copa Mundial de Fútbol de 2026 que se llevará a cabo entre junio y julio del próximo año con Estados Unidos, México y Canadá como anfitriones.

Se trata de implementar pausas de hidratación de tres minutos a mitad de cada tiempo, independientemente de cuales sean las condiciones climáticas, según lo comunicado por la FIFA.

Los árbitros, de acuerdo con la regla que fue notificada por medio de un comunicado de la máxima federación del balompié, detendrán los partidos a los 22 minutos de cada parte para que los jugadores puedan rehidratarse.

El órgano rector mundial del fútbol afirmó que la nueva medida agilizará y simplificará las normas anteriores, que requerían pausas para refrescarse 30 minutos después de cada tiempo solamente cuando la temperatura al inicio del partido excedía los 31 grados Celsius.

"Para cada partido, sin importar dónde se jueguen, sin importar si hay techo o la temperatura, habrá una pausa de hidratación de tres minutos", dijo Manolo Zubiria, director del torneo de la Copa del Mundo en Estados Unidos.

El calor excesivo generó preocupación durante el Mundial de Clubes de este año celebrado en Estados Unidos, con varios partidos que comenzaron por la tarde debido a las altas temperaturas.

"Obviamente, si hay una lesión en el minuto 20 o 21 y sigue en curso, se abordará en el lugar con el árbitro", añadió en un encuentro con periodistas en Washington.

Un informe publicado en septiembre por Football for the Future, Common Goal y Jupiter Intelligence encontró que 10 de las 16 sedes de la Copa del Mundo corren un riesgo muy alto de sufrir condiciones de estrés térmico extremo.

"El uso de pausas de hidratación es parte de un intento enfocado en garantizar las mejores condiciones posibles para los jugadores, aprovechando las experiencias de torneos anteriores, incluida la reciente Copa Mundial de Clubes de la FIFA ", agregó la FIFA en su comunicado del domingo.

El método de la FIFA fue divulgado después de que se celebrara en Washington (el viernes) el sorteo del Mundial y de que se anunciara (el sábado) el calendario completo de los partidos, a falta de confirmar a los participantes clasificados por medio del repechaje, que se jugará en marzo.

La máxima cita del fútbol se desarrollará exactamente entre el 11 de junio, con el partido inaugural en el estadio Azteca entre México y Sudáfrica —mismo choque inaugural del Mundial en Sudáfrica 2010—, y finalizará el 19 de julio con la final en el MetLife de New Jersey.