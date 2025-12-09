NTN24
Martes, 09 de diciembre de 2025
Martes, 09 de diciembre de 2025
FIFA

FIFA anuncia nueva regla para el Mundial de 2026 que será implementada en todos los partidos tras problemática que afectó al Mundial de Clubes

diciembre 9, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Trofeo del Mundial - Foto AFP
Trofeo del Mundial - Foto AFP
10 de las 16 sedes de la Copa del Mundo corren un riesgo muy alto de sufrir condiciones de estrés térmico extremo.

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) anunció recientemente una nueva medida que implementará en la Copa Mundial de Fútbol de 2026 que se llevará a cabo entre junio y julio del próximo año con Estados Unidos, México y Canadá como anfitriones.

Se trata de implementar pausas de hidratación de tres minutos a mitad de cada tiempo, independientemente de cuales sean las condiciones climáticas, según lo comunicado por la FIFA.

o

Los árbitros, de acuerdo con la regla que fue notificada por medio de un comunicado de la máxima federación del balompié, detendrán los partidos a los 22 minutos de cada parte para que los jugadores puedan rehidratarse.

El órgano rector mundial del fútbol afirmó que la nueva medida agilizará y simplificará las normas anteriores, que requerían pausas para refrescarse 30 minutos después de cada tiempo solamente cuando la temperatura al inicio del partido excedía los 31 grados Celsius.

"Para cada partido, sin importar dónde se jueguen, sin importar si hay techo o la temperatura, habrá una pausa de hidratación de tres minutos", dijo Manolo Zubiria, director del torneo de la Copa del Mundo en Estados Unidos.

o

El calor excesivo generó preocupación durante el Mundial de Clubes de este año celebrado en Estados Unidos, con varios partidos que comenzaron por la tarde debido a las altas temperaturas.

"Obviamente, si hay una lesión en el minuto 20 o 21 y sigue en curso, se abordará en el lugar con el árbitro", añadió en un encuentro con periodistas en Washington.

Un informe publicado en septiembre por Football for the Future, Common Goal y Jupiter Intelligence encontró que 10 de las 16 sedes de la Copa del Mundo corren un riesgo muy alto de sufrir condiciones de estrés térmico extremo.

"El uso de pausas de hidratación es parte de un intento enfocado en garantizar las mejores condiciones posibles para los jugadores, aprovechando las experiencias de torneos anteriores, incluida la reciente Copa Mundial de Clubes de la FIFA ", agregó la FIFA en su comunicado del domingo.

El método de la FIFA fue divulgado después de que se celebrara en Washington (el viernes) el sorteo del Mundial y de que se anunciara (el sábado) el calendario completo de los partidos, a falta de confirmar a los participantes clasificados por medio del repechaje, que se jugará en marzo.

o

La máxima cita del fútbol se desarrollará exactamente entre el 11 de junio, con el partido inaugural en el estadio Azteca entre México y Sudáfrica —mismo choque inaugural del Mundial en Sudáfrica 2010—, y finalizará el 19 de julio con la final en el MetLife de New Jersey.

Temas relacionados:

FIFA

Mundial 2026

Copa Mundial del Fútbol

Copa del Mundo

Medidas

Fútbol

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El régimen de Maduro constituye un peligro para toda la región": Zair Mundaray sobre carta de ‘El Pollo’ Carvajal a Trump

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Ha sido un calvario”: pareja de gendarme argentino detenido arbitrariamente por el régimen venezolano

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Jamás pensamos que me lo entregarían desnudo en una caja de cartón": esposa de Alfredo Díaz, preso político muerto bajo detención del régimen de Maduro

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Este 6 de diciembre venezolanos saldrán a las calles en 24 países para celebrar la fuerza de la paz y la esperanza

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Poderoso barco lanzamisiles de alta tecnología de EE. UU. es avistado a pocos kilómetros de Venezuela frente a hermética base militar del régimen

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Críticas a Daniel Noboa tras acumular 28 viajes internacionales en dos años mientras Ecuador enfrenta crisis de inseguridad

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo se está utilizando la Inteligencia Artificial en favor de la educación?

Ver más

Videos

Ver más
Camioneros se solidarizan con agricultores mexicanos - Fotos: AFP
México

Expertos analizan la actual situación de México en medio de las manifestaciones en contra del gobierno y la marcha oficialista

Redadas Migratorias / FOTO: AFP
Inmigrantes en Estados Unidos

“Es una ola de terror”: Temor en los inmigrantes ante operativos migratorios en Nueva Orleans

Elecciones presidenciales en Honduras - Foto: AFP
Elecciones en Honduras

A una semana de las elecciones, Honduras aún no sabe quién será su nuevo presidente: “La ciudadanía alzando la voz quieren saber de los resultados”

Alfredo Díaz, preso político venezolano (AFP)
Presos políticos en Venezuela

Tras la muerte del exgobernador Alfredo Díaz, ONG asegura que hay cerca de 80 presos políticos delicados de salud en los centros de reclusión en Venezuela

Marchas a nivel mundial en favor de María Corina Machado - Fotos: AFP
María Corina Machado

“Este galardón es una validación internacional de la lucha democrática en Venezuela”: Coordinadora de Vente Venezuela en EE. UU.

Más de Deportes

Ver más
Entrenador de Italia, Gennaro Gattuso y Emilano 'Dibu' Martínez | Foto: EFE
Dibu Martínez

Entrenador de Italia criticó cupos al Mundial que tiene Sudamérica y encontró dura repuesta del ‘Dibu’ Martínez: "Juegan en canchas perfectas, mojaditas"

Los luchadores Luis Avendaño (Venezuela), Carlos Andrés Muñoz (Colombia) y Carlos Espinoza de (Perú) en los Juegos Bolivarianos 2025 - Foto: EFE
Juegos

Colombia y Venezuela van a la cabeza de los Juegos Bolivarianos de Ayacucho y Lima 2025: esta es la estrecha distancia en la lucha por el título

Foto @nolimit.andy
Fútbol americano

Venezolano Andy Borregales se coronó como Jugador de la Semana de la NFL

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El culto político de la falacia, que no es posverdad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Mis Universo - AFP
Miss Universo

Le retiraron cargo diplomático a copropietario de Miss Universo que es investigado por tráfico de drogas y otros delitos

buque USS Gettysburg desplegado en el Caribe y Nicolás Maduro - Foto: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Siempre se ha considerado como un refugio de Maduro": exoficial estadounidense explica por qué el buque USS Gettysburg se encuentra cerca de isla venezolana

Capitolio de EE. UU. - Foto AFP
Caso Epstein

Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba proyecto que exige la publicación de archivos sobre el caso del fallecido agresor sexual Jeffrey Epstein

Cazas avanzados | Foto Canva
Aviones de combate

Así queda el ranking de países con más cazas avanzados, y en qué posición están Colombia y Venezuela, según Global Firepower

Gobierno de Colombia explora objetos hallados en antiguo galeón español - Foto AFP
Descubrimiento

Gobierno colombiano revela por primera vez cuáles fueron los objetos hallados en un galeón español hundido en el siglo XVIII

Entrenador de Italia, Gennaro Gattuso y Emilano 'Dibu' Martínez | Foto: EFE
Dibu Martínez

Entrenador de Italia criticó cupos al Mundial que tiene Sudamérica y encontró dura repuesta del ‘Dibu’ Martínez: "Juegan en canchas perfectas, mojaditas"

Daniel Ortega (EFE)
Nicaragua

Régimen nicaragüense libera a decenas de presos políticos en medio de la presión internacional: ¿estrategia de Daniel Ortega?

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre