"Estamos en un momento muy tenso": analista geopolítico sobre declaraciones de Trump hacia Maduro y el régimen

Este viernes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió al referirse nuevamente sobre el régimen venezolano y Nicolás Maduro en medio de la presión ejercida por Washington.

Según el republicano, Maduro le ha hecho varios ofrecimientos para evitar una escalada de violencia, sin embargo, rechazó cualquier acercamiento con la dictadura.

"Maduro ha ofrecido todo, tienes razón, ¿sabes por qué? porque sabe que no se puede joder con los Estados Unidos", fue la contundente respuesta del presidente Trump a un reportero que le consultó sobre el tema.

En paralelo, Trump también informó que un reciente ataque apuntó a un submarino que transportaba drogas, como parte de una campaña intensificada contra el narcotráfico en el Caribe y frente a Venezuela.

Aunque no lo confirmó, se habla de que podría haber sobrevivientes en manos de las Fuerzas Armadas estadounidenses, sin embargo, señaló que los detalles de la operación serían revelados en las próximas horas.

J.P. Carroll, analista geopolítico, analiza las declaraciones en El Informativo USA de NTN24.