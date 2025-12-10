NTN24
Miércoles, 10 de diciembre de 2025
Miércoles, 10 de diciembre de 2025
Fútbol

Histórico futbolista mexicano es fuertemente criticado por perder el control al noquear a portero rival en juego de leyendas

diciembre 10, 2025
Por: Nucho Martínez
Cancha de fútbol - Exfutbolistas mexicanos en plena pelea - Fotos: Pexels / X
Cancha de fútbol - Exfutbolistas mexicanos en plena pelea - Fotos: Pexels / X
Se trata del eterno 10 de la 'Tri' y ahora político, Cuauhtémoc Blanco.

El histórico futbolista mexicano Cuauhtémoc Blanco volvió a quedar en el centro de la polémica tras ser grabado agrediendo a un portero rival durante un partido de leyendas entre América y Chivas.

o

Lo que debía ser un espectáculo fraternal entre experimentados jugadores terminó empañado por un nuevo episodio de violencia registrado en McAllen, Texas.

En un video difundido en redes sociales, se observa al exguardameta rojiblanco Sergio Rodríguez empujar por la espalda al eterno 10 de la ‘Tri’ durante una jugada.

La situación tomó otro tinte, cuando Blanco respondió con una bofetada directa al rostro del portero, quien cayó sobre la grama del recinto deportivo.

La situación desató tensión inmediata. Héctor Reynoso, otro exjugador, encaró a Blanco para reprochar la acción, obligando a detener el encuentro mientras otros exfutbolistas intervenían para evitar que el conflicto escalara.

o

Minutos después, Blanco, como si nada hubiese pasado, buscó a Rodríguez, quien permanecía en el suelo, y ambos se estrecharon sus manos.

Este episodio se suma a diferentes controversias que involucran a Blanco, reforzando la percepción de que su carácter, con el pasar de los años se hace más complejo.

¿Quién es Cuauhtémoc Blanco?

Nacido en Ciudad de México en 1973, Blanco es un exfutbolista y político mexicano, considerado entre los mejores jugadores en la historia del país norteamericano.

o

Comenzó como delantero y extremo, y más tarde se consolidó como volante creativo. Esta recordada figura del balompié es el segundo máximo goleador del Club América (153 goles) y el tercero de la selección mexicana (38), con la particularidad de que la mayoría de sus anotaciones con el ‘Tri’ fueron en competencias oficiales, donde es el máximo goleador mexicano.

Además, fue el primer jugador del país en marcar en tres Copas del Mundo y uno de los pocos en anotar en dos mundiales consecutivos.

A nivel internacional destaca por sus registros en Copa América, Copa Oro y Copa Confederaciones, donde comparte el liderato histórico de goleo con Ronaldinho.

Asimismo, sumó 120 partidos con el combinado de su país y tuvo una de las carreras más largas dentro del representativo nacional.

En clubes, también es el mexicano con más goles en competiciones sudamericanas y figura entre los máximos anotadores de la Liga MX.

Se retiró en 2016 y, desde 2015 ha desarrollado una trayectoria política que inició como alcalde de Cuernavaca y culminó con su mandato como gobernador de Morelos.

Temas relacionados:

Fútbol

Partido

Viral

Redes sociales

Video

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Vivía en condiciones que no son aceptables para un ser humano": hija de Alfredo Díaz, preso político que murió bajo custodia del régimen de Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es un impacto letal a la dictadura narcoterrorista de Nicolás Maduro y sus cómplices": Omar González sobre el Nobel de Paz a María Corina Machado

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Así reaccionó desde Miami la diáspora venezolana en el exilio a la entrega del Premio Nobel de Paz a María Corina Machado

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Un reconocimiento mundial a la gesta de todo un pueblo que ha luchado por la paz": analista sobre entrega del Premio Nobel de Paz 2025 a María Corina Machado

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Presidente Peña esperará en Oslo a María Corina Machado para felicitarla por el Nobel; asegura que "la única forma" de enfrentar al Cartel de los Soles es con gobiernos organizados

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Da un mensaje de hacia qué punto se está alineando el país sobre lo que ocurre en Venezuela": expertos sobre presencia de Noboa en ceremonia del Premio Nobel de Paz

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo se está utilizando la Inteligencia Artificial en favor de la educación?

Ver más

Videos

Ver más
Cayetana Álvarez de Toledo/ Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado - Fotos AFP
María Corina Machado, Nobel de Paz

"Se le está dando un premio Nobel de la Paz a la mayor luchadora por la libertad": diputada española Cayetana Álvarez de Toledo sobre María Corina Machado

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado, Nobel de Paz

María Corina Machado salió de Venezuela hacia Curazao en bote un día antes de la ceremonia del Premio Nobel, según The Wall Street Journal

El mensaje de María Corina Machado previo a las elecciones de Honduras - Foto: EFE
María Corina Machado, Nobel de Paz

"Ella nunca rompe una promesa y seguirá con esta lucha hasta que Venezuela sea libre": Clara Machado, hermana de María Corina Machado

Jorgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel - Foto AFP
Gobiernos de izquierda en América Latina

¿Arremetió el presidente del Comité Noruego Nobel contra la izquierda en Latinoamérica? Expertos analizan discurso de entrega del premio de la paz a María Corina Machado

Ana Corina Sosa Machado - Foto AFP
María Corina Machado, Nobel de Paz

"Si queremos tener democracia, debemos estar dispuestos a luchar por la libertad": hija de María Corina Machado en discurso de aceptación de la líder democrática del premio Nobel de la Paz

Más de Deportes

Ver más
Ángel Di María, futbolista argentino junto a dirigentes de la AFA - Fotos: EFE / X
Argentina

La AFA le entregó el trofeo de "Campeón de Liga" al Rosario Central de Ángel Di María en decisión que no estaba contemplada en el reglamento

Fernando Aristeguieta, DT de la Vinotinto / Futbolistas venezolanos - Fotos: EFE
Vinotinto

La Vinotinto dirigida por Fernando Aristeguieta gustó y ganó ante Australia: así fue el único gol del amistoso

Selección Colombia - Foto AFP
Selección Colombia

Jugador de la selección Colombia anotó gol en Inglaterra y tuvo una emotiva dedicatoria tras afrontar difícil momento

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El culto político de la falacia, que no es posverdad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Ángel Di María, futbolista argentino junto a dirigentes de la AFA - Fotos: EFE / X
Argentina

La AFA le entregó el trofeo de "Campeón de Liga" al Rosario Central de Ángel Di María en decisión que no estaba contemplada en el reglamento

Papa León XIV – Foto EFE/ Netflix – Foto de referencia Canva
Papa León XIV

El papa León XIV reveló sus cuatro películas favoritas previo a encuentro con estrellas de Hollywood ganadoras del Óscar: tres están en Netflix

Carlos Julio Rojas (EFE)
Presos políticos en Venezuela

Permiten visita al periodista Carlos Julio Rojas tras cuatro meses aislado en El Helicoide

Jorge Rodríguez - AFP
Narcolancha

Jorge Rodríguez dice haberse reunido con familiares de lancheros asesinados en el Caribe pero resguarda su identidad por "amenazas"

Militares venezolanos / FOTO: EFE
Venezuela

Preocupación por presunta presencia de militares rusos en Venezuela; estarían entrenando militares del régimen, según inteligencia ucraniana

Científicos

Barlin Olivares: el venezolano que destaca en el ranking del 2 % de científicos más influyentes del mundo

Fernando Aristeguieta, DT de la Vinotinto / Futbolistas venezolanos - Fotos: EFE
Vinotinto

La Vinotinto dirigida por Fernando Aristeguieta gustó y ganó ante Australia: así fue el único gol del amistoso

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre