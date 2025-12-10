Histórico futbolista mexicano es fuertemente criticado por perder el control al noquear a portero rival en juego de leyendas

El histórico futbolista mexicano Cuauhtémoc Blanco volvió a quedar en el centro de la polémica tras ser grabado agrediendo a un portero rival durante un partido de leyendas entre América y Chivas.

Lo que debía ser un espectáculo fraternal entre experimentados jugadores terminó empañado por un nuevo episodio de violencia registrado en McAllen, Texas.

En un video difundido en redes sociales, se observa al exguardameta rojiblanco Sergio Rodríguez empujar por la espalda al eterno 10 de la ‘Tri’ durante una jugada.

La situación tomó otro tinte, cuando Blanco respondió con una bofetada directa al rostro del portero, quien cayó sobre la grama del recinto deportivo.

La situación desató tensión inmediata. Héctor Reynoso, otro exjugador, encaró a Blanco para reprochar la acción, obligando a detener el encuentro mientras otros exfutbolistas intervenían para evitar que el conflicto escalara.

Minutos después, Blanco, como si nada hubiese pasado, buscó a Rodríguez, quien permanecía en el suelo, y ambos se estrecharon sus manos.

Este episodio se suma a diferentes controversias que involucran a Blanco, reforzando la percepción de que su carácter, con el pasar de los años se hace más complejo.

¿Quién es Cuauhtémoc Blanco?

Nacido en Ciudad de México en 1973, Blanco es un exfutbolista y político mexicano, considerado entre los mejores jugadores en la historia del país norteamericano.

Comenzó como delantero y extremo, y más tarde se consolidó como volante creativo. Esta recordada figura del balompié es el segundo máximo goleador del Club América (153 goles) y el tercero de la selección mexicana (38), con la particularidad de que la mayoría de sus anotaciones con el ‘Tri’ fueron en competencias oficiales, donde es el máximo goleador mexicano.

Además, fue el primer jugador del país en marcar en tres Copas del Mundo y uno de los pocos en anotar en dos mundiales consecutivos.

A nivel internacional destaca por sus registros en Copa América, Copa Oro y Copa Confederaciones, donde comparte el liderato histórico de goleo con Ronaldinho.

Asimismo, sumó 120 partidos con el combinado de su país y tuvo una de las carreras más largas dentro del representativo nacional.

En clubes, también es el mexicano con más goles en competiciones sudamericanas y figura entre los máximos anotadores de la Liga MX.

Se retiró en 2016 y, desde 2015 ha desarrollado una trayectoria política que inició como alcalde de Cuernavaca y culminó con su mandato como gobernador de Morelos.