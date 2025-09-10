NTN24
Miércoles, 10 de septiembre de 2025
El Informativo USA

"Estamos en una muy mala situación": experto analiza la posible descertificación de Estados Unidos a Colombia

septiembre 10, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
El exconsejero presidencial Emilio José Archila se refirió al riesgo de descertificación que enfrenta Colombia por parte de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico.

El almirante Francisco Hernando Cubides, comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, se encuentra en Washington en una visita coordinada con el gobierno del presidente Gustavo Petro. El alto oficial aseguró que su presencia busca reforzar los lazos de cooperación con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico.

Estamos presentando al gobierno de Estados Unidos los importantes avances que hemos tenido en la lucha contra el narcotráfico. Hemos sostenido varias reuniones con diferentes personalidades del gobierno para mostrar esa cooperación”, afirmó Cubides.

El almirante también destacó los resultados en materia de incautaciones y destrucción de laboratorios. “Hemos logrado destruir más de 7.000 laboratorios donde se transforma hoja de coca”, señaló.

Sin embargo, los datos de Naciones Unidas contrastan con estos avances. Según sus informes, Colombia incrementó en un 10% el nivel de cultivos de coca entre 2021 y 2023, lo que mantiene la presión internacional sobre la política antidrogas del país.

NTN24 consultó al experto en la lucha contra el narcotráfico y exconsejero presidencial de Iván Duque, Emilio José Archila, quien advirtió con preocupación el escenario actual.

“Tenemos más coca de la que nunca habíamos tenido en el país. Hay un número muy alto de organizaciones narcoterroristas y narcotraficantes cada vez más fortalecidas”, afirmó.

Archila calificó la coyuntura como crítica frente a la postura de Washington. “Estamos en una muy mala situación respecto al trabajo del gobierno en la lucha contra la coca”, dijo.

Además, agregó que el panorama geopolítico complica aún más el escenario tras considerar que “Estados Unidos está con los ojos puestos en Venezuela, y aunque Venezuela no es el principal productor de coca, la situación global es muy compleja”. “Si a eso le sumáramos la descertificación, estaríamos echándole sal a la herida”.

