"Good night, happy New Year": las primeras palabras de Maduro al llegar al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn

El sábado pasado, Nicolás Maduro, identificado por la Casa Blanca, como jefe del régimen venezolano y cabeza del Cartel de los Soles, fue arrestado y trasladado a una cárcel en Nueva York, Estados Unidos, junto a su mujer, Cilia Flores.

Durante la noche del 3 de enero comenzaron a circular las primeras imágenes de Maduro, tras su arribo al Aeropuerto Internacional Stewart, en Nueva York, procedente de Venezuela.

Más tarde, Maduro fue ingresado al Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, donde enfrentará un proceso judicial por cargos relacionados con narcotráfico y posesión de armas.

Al llegar a este lugar, Maduro dejó ver su lado “carismático”, pues saludó al personal de seguridad que ahora lo va a custodiar en el mencionado complejo penitenciario.

“Good night, happy New Year", pronunció, esposado, mientras caminaba con un poco de dificultad por uno de los pasillos del recinto de reclusión.

¿Qué le espera a Nicolás Maduro?

Desde Estados Unidos trasciende que la audiencia de control de la detención de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores podría llevarse a cabo el lunes 5 de enero. Esta se realizaría en la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, ubicada en Manhattan.

De momento no hay una fecha definida para el juicio de Maduro, el cual podría retrasarse varios meses o incluso años, dependiendo del avance de la investigación.

De ser hallado culpable de los cargos que enfrenta, Maduro, de 63 años, podría ser sometido a una condena mínima de 20 años de prisión.

Un caso comparable es el del exgeneral venezolano Hugo Carvajal, conocido como “El Pollo”, quien se declaró culpable en junio de 2025 por delitos de narcotráfico, armas y tráfico de drogas, algunos de los mismos que se imputan a Maduro.

El Centro de Detención Metropolitano (MDC) es una cárcel federal localizada en el vecindario de Sunset Park, en una zona industrial costera de Brooklyn.

Hasta la fecha este centro alberga a 1.336 reclusos. A su vez, es conocido popularmente como el “infierno en la tierra”.