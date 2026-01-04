NTN24
Domingo, 04 de enero de 2026
Domingo, 04 de enero de 2026
Cae Maduro en Venezuela

"Good night, happy New Year": las primeras palabras de Maduro al llegar al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn

enero 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano, detenido en Estados Unidos - Fotos: X
Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano, detenido en Estados Unidos - Fotos: X
El dictador venezolano pasará sus días en dicho complejo penitenciario donde enfrentará un proceso judicial por cargos relacionados con narcotráfico y posesión de armas.

El sábado pasado, Nicolás Maduro, identificado por la Casa Blanca, como jefe del régimen venezolano y cabeza del Cartel de los Soles, fue arrestado y trasladado a una cárcel en Nueva York, Estados Unidos, junto a su mujer, Cilia Flores.

o

Durante la noche del 3 de enero comenzaron a circular las primeras imágenes de Maduro, tras su arribo al Aeropuerto Internacional Stewart, en Nueva York, procedente de Venezuela.

Más tarde, Maduro fue ingresado al Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, donde enfrentará un proceso judicial por cargos relacionados con narcotráfico y posesión de armas.

Al llegar a este lugar, Maduro dejó ver su lado “carismático”, pues saludó al personal de seguridad que ahora lo va a custodiar en el mencionado complejo penitenciario.

“Good night, happy New Year", pronunció, esposado, mientras caminaba con un poco de dificultad por uno de los pasillos del recinto de reclusión.

¿Qué le espera a Nicolás Maduro?

Desde Estados Unidos trasciende que la audiencia de control de la detención de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores podría llevarse a cabo el lunes 5 de enero. Esta se realizaría en la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, ubicada en Manhattan.

o

De momento no hay una fecha definida para el juicio de Maduro, el cual podría retrasarse varios meses o incluso años, dependiendo del avance de la investigación.

De ser hallado culpable de los cargos que enfrenta, Maduro, de 63 años, podría ser sometido a una condena mínima de 20 años de prisión.

Un caso comparable es el del exgeneral venezolano Hugo Carvajal, conocido como “El Pollo”, quien se declaró culpable en junio de 2025 por delitos de narcotráfico, armas y tráfico de drogas, algunos de los mismos que se imputan a Maduro.

o

El Centro de Detención Metropolitano (MDC) es una cárcel federal localizada en el vecindario de Sunset Park, en una zona industrial costera de Brooklyn.

Hasta la fecha este centro alberga a 1.336 reclusos. A su vez, es conocido popularmente como el “infierno en la tierra”.

Temas relacionados:

Cae Maduro en Venezuela

Dictadura de Maduro

Régimen

Maduro

Nueva York

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Irán puede ser el escenario de un nuevo conflicto a gran escala tras contundente amenaza de Trump?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Lo que hace una década se diagnosticaba como una problemática de seguridad ciudadana, ha mutado a una insurgencia criminal compleja”: analista sobre la ola de violencia en Ecuador

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Congresistas en Florida rechazan que Delcy Rodríguez haga parte de la transición en Venezuela y abren la puerta a elecciones: "Ella también es ilegítima"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Nunca se conoce cuál es el criterio para determinar quién se queda y quién no": vicepresidente de Foro Penal habla sobre excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Nobel de Paz de María Corina Machado: un reconocimiento a la lucha por la democracia en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Primera foto de Nicolás Maduro capturado.
Cae Maduro en Venezuela

"Obviamente había alguien dentro de Miraflores, dentro del equipo de Maduro": análisis de la operación militar para la captura del dictador Nicolás Maduro

Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López y Delcy Rodríguez, jefes del régimen venezolano - Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

"Delcy Rodríguez fue designada por un presidente ilegítimo, es una usurpadora, una criminal y lo veremos más temprano que tarde": Pedro Mario Burelli

Foto: DEA - AFP
Cae Maduro en Venezuela

Una réplica exacta de la casa de Maduro, 150 aviones y trabajo conjunto del Pentágono y la CIA: así se logró la captura de Maduro

Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Gimenez (AFP)
Cae Maduro en Venezuela

Congresistas en Florida rechazan que Delcy Rodríguez haga parte de la transición en Venezuela y abren la puerta a elecciones: "Ella también es ilegítima"

Venezolanos en la Plaza de Bolívar de Bogotá - Foto AFP
Cae Maduro en Venezuela

Miles de venezolanos se congregan en la Plaza de Bolívar de Bogotá para celebrar la captura de Nicolás Maduro

Más de Actualidad

Ver más
Jorgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel - Foto AFP
Gobiernos de izquierda en América Latina

Expertos analizan discurso del presidente del Comité Nobel en la entrega del premio de la paz a María Corina Machado

Helicópteros militares de EE. UU. - Fotos X: @USNavy
Despliegue militar de Estados Unidos

Temibles helicópteros estadounidenses son fotografiados en el Caribe realizando "operaciones de vuelo desde crucero de misiles guiados"

Cámara baja Brasil/ Jair Bolsonaro - Fotos AFP
Jair Bolsonaro

Cámara Baja de Brasil aprueba proyecto que podría reducir drásticamente la pena de Bolsonaro tras fuerte tensión en la plenaria

Opinión

Ver más
Arturo McFields Cae Maduro en Venezuela

Delcy Rodríguez y los peligros de un Madurismo sin Maduro

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El atrio de los gentiles

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Jorgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel - Foto AFP
Gobiernos de izquierda en América Latina

Expertos analizan discurso del presidente del Comité Nobel en la entrega del premio de la paz a María Corina Machado

Helicópteros militares de EE. UU. - Fotos X: @USNavy
Despliegue militar de Estados Unidos

Temibles helicópteros estadounidenses son fotografiados en el Caribe realizando "operaciones de vuelo desde crucero de misiles guiados"

Cámara baja Brasil/ Jair Bolsonaro - Fotos AFP
Jair Bolsonaro

Cámara Baja de Brasil aprueba proyecto que podría reducir drásticamente la pena de Bolsonaro tras fuerte tensión en la plenaria

Vince Zampella, uno de los creadores del videojuego "Call of Duty", muere en accidente de tránsito - AFP
Muerte

Vince Zampella, uno de los creadores del videojuego "Call of Duty", murió en trágico accidente de tránsito

Shakira, artista colombiana / FOTO: EFE
Shakira

Shakira hace historia en 2025 al realizar la gira más taquillera del año y ser la primera artista latina en superar escandalosa cifra en ventas

Entrenamiento Real Madrid - Foto AFP
Real Madrid

Alarma merengue: figura fundamental del Real Madrid se ausentó del entrenamiento previo al duelo contra el Manchester City por Champions League

María Corina Machado, Premio Nobel de Paz 2025, concedió entrevista a NTN24 en Oslo, Noruega - Foto NTN24
María Corina Machado, Nobel de Paz

"El régimen de Maduro está en sus últimos tiempos y va a salir con o sin negociación": María Corina Machado en NTN24

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre