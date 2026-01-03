“Estamos listos para la gran operación de la reconstrucción de nuestra nación”: Edmundo González da su primera declaración tras captura de Nicolás Maduro

Este sábado el presidente electo de Venezuela, Edmundo González, se pronunció sobre la captura de Nicolás Maduro y el ataque de Estados Unidos a varias instalaciones militares venezolanas.

Desde su cuenta en la red social de X, Edmundo citó el comunicado emitido por la líder de la democracia venezolana María Corina Machado.

En su post, González afirmó: “venezolanos, son horas decisivas, sepan que estamos listos para la gran operación de la reconstrucción de nuestra nación”.

Las palabras del presidente electo de Venezuela acompañan las expresadas por la Nobel de Paz, María Corina Machado.

La líder de la democracia en Venezuela, por medio de un comunicado, aseguró que es la hora de la libertad para el pueblo venezolano.

“Venezolanos, llegó la hora de la libertad... Nicolás Maduro desde hoy enfrenta la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos y contra ciudadanos de muchas otras naciones”, expresó Machado.

María Corina también hizo énfasis que, ante la negativa de Maduro de salir del poder, Estados Unidos cumplió su promesa de “hacer valer la ley”.

“Llegó la hora de que la Soberanía Popular y la Soberanía Nacional rijan en nuestro país. Vamos a poner orden, liberar a los presos políticos, construir un país excepcional y traer a nuestros hijos de vuelta a casa”, puntualizó.

Y señaló: “Los que arriesgamos todo por la democracia el 28 de julio. Los que elegimos a Edmundo González Urrutia como legítimo presidente de Venezuela, quien debe asumir de inmediato su mandato constitucional y ser reconocido como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional por todos los oficiales y soldados que la integran”.

En su mensaje, Machado también resaltó: “Hoy estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder. Permanezcamos vigilantes, activos y organizados hasta que se concrete la Transición Democrática. Una transición que nos necesita a todos".