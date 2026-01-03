NTN24
Sábado, 03 de enero de 2026
Sábado, 03 de enero de 2026
Cae Maduro en Venezuela

“Estamos listos para la gran operación de la reconstrucción de nuestra nación”: Edmundo González da su primera declaración tras captura de Nicolás Maduro

enero 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Edmundo González | Foto: EFE
Edmundo González | Foto: EFE
Las palabras del presidente electo de Venezuela acompañan las expresadas por la Nobel de Paz, María Corina Machado.

Este sábado el presidente electo de Venezuela, Edmundo González, se pronunció sobre la captura de Nicolás Maduro y el ataque de Estados Unidos a varias instalaciones militares venezolanas.

Desde su cuenta en la red social de X, Edmundo citó el comunicado emitido por la líder de la democracia venezolana María Corina Machado.

En su post, González afirmó: “venezolanos, son horas decisivas, sepan que estamos listos para la gran operación de la reconstrucción de nuestra nación”.

Las palabras del presidente electo de Venezuela acompañan las expresadas por la Nobel de Paz, María Corina Machado.

La líder de la democracia en Venezuela, por medio de un comunicado, aseguró que es la hora de la libertad para el pueblo venezolano.

o

“Venezolanos, llegó la hora de la libertad... Nicolás Maduro desde hoy enfrenta la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos y contra ciudadanos de muchas otras naciones”, expresó Machado.

María Corina también hizo énfasis que, ante la negativa de Maduro de salir del poder, Estados Unidos cumplió su promesa de “hacer valer la ley”.

“Llegó la hora de que la Soberanía Popular y la Soberanía Nacional rijan en nuestro país. Vamos a poner orden, liberar a los presos políticos, construir un país excepcional y traer a nuestros hijos de vuelta a casa”, puntualizó.

Y señaló: “Los que arriesgamos todo por la democracia el 28 de julio. Los que elegimos a Edmundo González Urrutia como legítimo presidente de Venezuela, quien debe asumir de inmediato su mandato constitucional y ser reconocido como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional por todos los oficiales y soldados que la integran”.

En su mensaje, Machado también resaltó: “Hoy estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder. Permanezcamos vigilantes, activos y organizados hasta que se concrete la Transición Democrática. Una transición que nos necesita a todos".

Temas relacionados:

Cae Maduro en Venezuela

Edmundo González

María Corina Machado

Maduro capturado

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Irán puede ser el escenario de un nuevo conflicto a gran escala tras contundente amenaza de Trump?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Lo que hace una década se diagnosticaba como una problemática de seguridad ciudadana, ha mutado a una insurgencia criminal compleja”: analista sobre la ola de violencia en Ecuador

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Creo que el círculo más cercano a Maduro lo abandonó”: analista sobre la captura del líder del régimen venezolano

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Nunca se conoce cuál es el criterio para determinar quién se queda y quién no": vicepresidente de Foro Penal habla sobre excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Nobel de Paz de María Corina Machado: un reconocimiento a la lucha por la democracia en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Trump Gold Card | Foto: AFP
visas

¿En qué se diferencia la visa ‘Trump Gold Card’ de las visas tradicionales de inversión?

Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York (AFP)
Zohran Mamdani

El socialista musulmán Zohran Mamdani, nuevo alcalde de Nueva York, ya le dio la espalda a la política migratoria de Trump

Protestas de venezolanos (EFE)
Irán

¿Manifestaciones contra el régimen de Irán, aliado de Maduro, son un mensaje para los venezolanos?

Foto de referencia (AFP)
Irán

¿Irán puede ser el escenario de un nuevo conflicto a gran escala tras contundente amenaza de Trump?

Policía de Ecuador | Foto: AFP
Violencia en Ecuador

“Lo que hace una década se diagnosticaba como una problemática de seguridad ciudadana, ha mutado a una insurgencia criminal compleja”: analista sobre la ola de violencia en Ecuador

Más de Actualidad

Ver más
Embajada de EE.UU. rechazó paro armado ejecutado por el ELN - Foto: EFE
Embajada de Estados Unidos

“Expresamos nuestro contundente rechazo a las reiteradas amenazas”: el mensaje de la Embajada de EE. UU. en Colombia ante el paro armado anunciado por el ELN

JD Vance | Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

Vicepresidente de Estados Unidos se refirió a la captura de Nicolás Maduro y dice que Trump le dio “múltiples salidas”

ELN - Foto AFP
Guerrilla del ELN

ELN anuncia supuesto "cese el fuego unilateral" en Colombia por época de Navidad y arremete contra el despliegue de EE. UU. en el Caribe

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El atrio de los gentiles

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Opinión

Latinoamérica en 2026 y el desplome total de la marea rosa izquierdista

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Embajada de EE.UU. rechazó paro armado ejecutado por el ELN - Foto: EFE
Embajada de Estados Unidos

“Expresamos nuestro contundente rechazo a las reiteradas amenazas”: el mensaje de la Embajada de EE. UU. en Colombia ante el paro armado anunciado por el ELN

JD Vance | Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

Vicepresidente de Estados Unidos se refirió a la captura de Nicolás Maduro y dice que Trump le dio “múltiples salidas”

ELN - Foto AFP
Guerrilla del ELN

ELN anuncia supuesto "cese el fuego unilateral" en Colombia por época de Navidad y arremete contra el despliegue de EE. UU. en el Caribe

Muere Jorge Martínez, líder del grupo de punk-rock español Ilegales - Foto EFE
Muerte

Muere Jorge Martínez, líder del grupo de punk-rock español Ilegales

Fuerzas militares estadounidenses - Foto de referencia Canva
Estados Unidos

Estados Unidos bombardeó a miembros del Estado Islámico, quienes ya habían sido advertidos por el asesinato a cristianos en Nigeria

Cristiano Ronaldo y James Rodríguez | Foto: EFE
Mundial 2026

Esto costaría un viaje a Miami para disfrutar el partido Colombia Vs. Portugal en el Mundial de 2026

Migrantes deportados desde EE. UU. - Foto: EFE
Reunificación familiar en Estados Unidos

Estados Unidos elimina programas de reunificación familiar para ciudadanos de siete países latinoamericanos, incluido Colombia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre