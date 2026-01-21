NTN24
Miércoles, 21 de enero de 2026
Miércoles, 21 de enero de 2026
Donald Trump

Captura de Maduro y mediaciones en las guerras de Israel y Rusia: expertos analizan los hechos que han marcado el primer año del nuevo mandato de Donald Trump en EE. UU.

enero 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: Ángulo
Carmen Beatriz Hernández, analista política; Esteban Santos, internacionalista y Sandro Meco, periodista, hablaron en Ángulo de NTN24 sobre el interés de Donald Trump sobre América Latina.

La administración de Donald Trump ha redefinido las relaciones entre Estados Unidos y América Latina durante su primer año de regreso a la Casa Blanca, estableciendo alianzas estratégicas con algunos gobiernos mientras mantiene presión sobre otros.

Al respecto, Carmen Beatriz Hernández, analista política; Esteban Santos, internacionalista y Sandro Meco, periodista, hablaron en Ángulo de NTN24 sobre el interés de Donald Trump sobre América Latina y tras la captura de Maduro.

La académica Carmen Beatriz Hernández señaló que "lo que pasó el 3 de enero reconfigura el mapa de las Américas", en referencia a la detención de Nicolás Maduro en Venezuela.

Según Hernández, "Trump está esforzándose por la construcción de un nuevo orden mundial o un nuevo desorden mundial", con una visión geopolítica que "mira fundamentalmente de norte a sur" en lugar de la tradicional orientación este-oeste.

"Estados Unidos siempre ha tenido interés en incidir en las elecciones de Latinoamérica, pero se venía haciendo a través de lo que se ha venido llamando el poder blando", explica Hernández, añadiendo que "lo que estamos viendo por parte de Trump no tiene nada que ver con poder blando, es el retomar el lenguaje de las fuerzas".

Por su parte, Esteban Santos, plantea una perspectiva crítica sobre este “nuevo orden internacional”: "La política exterior no es nada más que un reflejo de la política interna. Estoy convencido en lo personal que al señor Trump no le puede importar menos del derecho internacional".

o

Respecto a Maduro, "Celebro mucho, aplaudo, me alegra saber que hay un dictador que no pasará sus días, como probablemente fue Castro en su momento en Cuba, que murió a avanzada edad en su pijama de seda".

Sin embargo, advierte sobre el precedente peligroso: "Trump, mientras capturó a Maduro, se permitió decir cosas como 'y usted, señor Petro, en Colombia no se vaya muy lejos'".

Entre tanto, Sandro Meco señaló que "Mientras Donald Trump recibía a María Corina Machado en Washington D.C., John Ratcliffe, el director de la CIA, estaba con Delcy Rodríguez en Caracas".

Meco describe el fenómeno como "una competición de adulación para ver quién se gana el favor de Donald Trump".

Temas relacionados:

Donald Trump

Cae Maduro en Venezuela

América Latina

Estados Unidos

