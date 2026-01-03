Trump revela que Maduro y Cilia Flores fueron llevados al USS Iwo Jima en el Caribe: "hicieron un vuelo en helicóptero muy agradable, seguro que les encantó"

Este sábado 3 de enero, Estados Unidos llevó a cabo un ataque a varias instalaciones militares en Venezuela que dejaron como resultado la captura del líder del régimen Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores.

El histórico operativo se llevó a cabo de manera "quirúrgica", según expertos, y tuvo como objetivo instalaciones militares de gran importancia para el régimen venezolano.

El Ejército de Estados Unidos ejecutó explosiones en cuatro puntos de gran relevancia para las Fuerzas Armadas de Venezuela: Fuerte Tiuna, Higuerote, La Guaira y La Carlota.

Aunque el paradero de Maduro era un misterio, en una entrevista con Fox News, el presidente estadounidense, Donald Trump, quien dirigió la operación, ofreció detalles y explicó a dónde fue llevado el dictador.

El mandatario fue abordado sobre lo que ocurrió después de la impecable operación de extracción y respondió con contundencia.

"Están en un barco y se dirigen a Nueva York... Hicieron un vuelo en helicóptero muy agradable. Seguro que les encantó", dijo.

Según Trump, Maduro y Cilia Flores fueron conducidos al USS Iwo Jima, el séptimo buque de asalto anfibio de la clase Wasp y el segundo buque de la Armada de los Estados Unidos que lleva ese nombre.

Esta poderosa embarcación, que fue una de las desplegadas en el Caribe desde hace varias semanas para ejercer presión sobre el régimen, fue nombrada en honor a la Batalla de Iwo Jima de la Segunda Guerra Mundial, es un "portaaviones ligero" para operaciones anfibias y no es solo un transporte, también es una base móvil de proyección de poder.

Tras esto, Trump celebró el operativo y alabó el trabajo de sus uniformados:

“El equipo hizo un trabajo increíble. Ensayaron y practicaron como nadie lo había visto. Y me dijeron, y militares de verdad, que no hay otro país en la Tierra capaz de realizar una maniobra así. Si hubieras visto lo que pasó, o sea, lo vi literalmente como si estuviera viendo un programa de televisión. Y si hubieras visto la velocidad, la violencia, ya sabes, dicen que la velocidad, la violencia, usan ese término. Fue algo asombroso", dijo.

Y agregó: "¡Qué trabajo tan increíble el que hicieron! Nadie más podría haber hecho algo igual".

Asimismo, el mandatario reveló que la operación estaba prevista para antes de finalizar el año 2025, sin embargo, las condiciones climáticas fueron determinantes: "Íbamos a hacer esto cuatro días atrás pero el clima no era perfecto, el clima tiene que ser perfecto".

Por otra parte, el mandatario reveló en qué lugar se encontraba el dictador al momento de ser capturado por uniformados estadounidenses:

"¿Qué hacía Maduro? Estaba en una casa que era más como una fortaleza, tenía puertas de acero", dijo.

Asimismo, aseguró que su ejército no tuvo bajas y tampoco perdieron aeronaves que participaron en el operativo:

"Creo que no hubo muertos, debo decir, porque un par de hombres estaban en el lugar del impacto. Pero regresaron y se supone que estaban en muy buen estado. Pero no hubo muertos. No perdimos ningún avión".