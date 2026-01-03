NTN24
Sábado, 03 de enero de 2026
Sábado, 03 de enero de 2026
Donald Trump

Trump revela que Maduro y Cilia Flores fueron llevados al USS Iwo Jima en el Caribe: "hicieron un vuelo en helicóptero muy agradable, seguro que les encantó"

enero 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
El mandatario fue abordado sobre lo que ocurrió después de la impecable operación de extracción y respondió con contundencia.

Este sábado 3 de enero, Estados Unidos llevó a cabo un ataque a varias instalaciones militares en Venezuela que dejaron como resultado la captura del líder del régimen Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores.

El histórico operativo se llevó a cabo de manera "quirúrgica", según expertos, y tuvo como objetivo instalaciones militares de gran importancia para el régimen venezolano.

El Ejército de Estados Unidos ejecutó explosiones en cuatro puntos de gran relevancia para las Fuerzas Armadas de Venezuela: Fuerte Tiuna, Higuerote, La Guaira y La Carlota.

o

Aunque el paradero de Maduro era un misterio, en una entrevista con Fox News, el presidente estadounidense, Donald Trump, quien dirigió la operación, ofreció detalles y explicó a dónde fue llevado el dictador.

El mandatario fue abordado sobre lo que ocurrió después de la impecable operación de extracción y respondió con contundencia.

"Están en un barco y se dirigen a Nueva York... Hicieron un vuelo en helicóptero muy agradable. Seguro que les encantó", dijo.

Según Trump, Maduro y Cilia Flores fueron conducidos al USS Iwo Jima, el séptimo buque de asalto anfibio de la clase Wasp y el segundo buque de la Armada de los Estados Unidos que lleva ese nombre.

Esta poderosa embarcación, que fue una de las desplegadas en el Caribe desde hace varias semanas para ejercer presión sobre el régimen, fue nombrada en honor a la Batalla de Iwo Jima de la Segunda Guerra Mundial, es un "portaaviones ligero" para operaciones anfibias y no es solo un transporte, también es una base móvil de proyección de poder.

Tras esto, Trump celebró el operativo y alabó el trabajo de sus uniformados:

“El equipo hizo un trabajo increíble. Ensayaron y practicaron como nadie lo había visto. Y me dijeron, y militares de verdad, que no hay otro país en la Tierra capaz de realizar una maniobra así. Si hubieras visto lo que pasó, o sea, lo vi literalmente como si estuviera viendo un programa de televisión. Y si hubieras visto la velocidad, la violencia, ya sabes, dicen que la velocidad, la violencia, usan ese término. Fue algo asombroso", dijo.

o

Y agregó: "¡Qué trabajo tan increíble el que hicieron! Nadie más podría haber hecho algo igual".

Asimismo, el mandatario reveló que la operación estaba prevista para antes de finalizar el año 2025, sin embargo, las condiciones climáticas fueron determinantes: "Íbamos a hacer esto cuatro días atrás pero el clima no era perfecto, el clima tiene que ser perfecto".

Por otra parte, el mandatario reveló en qué lugar se encontraba el dictador al momento de ser capturado por uniformados estadounidenses:

"¿Qué hacía Maduro? Estaba en una casa que era más como una fortaleza, tenía puertas de acero", dijo.

Asimismo, aseguró que su ejército no tuvo bajas y tampoco perdieron aeronaves que participaron en el operativo:

"Creo que no hubo muertos, debo decir, porque un par de hombres estaban en el lugar del impacto. Pero regresaron y se supone que estaban en muy buen estado. Pero no hubo muertos. No perdimos ningún avión".

Temas relacionados:

Donald Trump

Gobierno de Estados Unidos

Régimen venezolano

Régimen de Maduro

Nicolás Maduro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Irán puede ser el escenario de un nuevo conflicto a gran escala tras contundente amenaza de Trump?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Lo que hace una década se diagnosticaba como una problemática de seguridad ciudadana, ha mutado a una insurgencia criminal compleja”: analista sobre la ola de violencia en Ecuador

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Creo que el círculo más cercano a Maduro lo abandonó”: analista sobre la captura del líder del régimen venezolano

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Nunca se conoce cuál es el criterio para determinar quién se queda y quién no": vicepresidente de Foro Penal habla sobre excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Nobel de Paz de María Corina Machado: un reconocimiento a la lucha por la democracia en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Trump Gold Card | Foto: AFP
visas

¿En qué se diferencia la visa ‘Trump Gold Card’ de las visas tradicionales de inversión?

Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York (AFP)
Zohran Mamdani

El socialista musulmán Zohran Mamdani, nuevo alcalde de Nueva York, ya le dio la espalda a la política migratoria de Trump

Protestas de venezolanos (EFE)
Irán

¿Manifestaciones contra el régimen de Irán, aliado de Maduro, son un mensaje para los venezolanos?

Foto de referencia (AFP)
Irán

¿Irán puede ser el escenario de un nuevo conflicto a gran escala tras contundente amenaza de Trump?

Policía de Ecuador | Foto: AFP
Violencia en Ecuador

“Lo que hace una década se diagnosticaba como una problemática de seguridad ciudadana, ha mutado a una insurgencia criminal compleja”: analista sobre la ola de violencia en Ecuador

Más de Actualidad

Ver más
María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
María Corina Machado, Nobel de Paz

"Es un impacto letal a la dictadura narcoterrorista de Nicolás Maduro y sus cómplices": Omar González sobre el Nobel de Paz a María Corina Machado

María Corina Machado, premio Nobel de la Paz y líder de la democracia en Venezuela - Foto: AFP
María Corina Machado, Nobel de Paz

Nobel de Paz de María Corina Machado: un reconocimiento a la lucha por la democracia en Venezuela

Despliegue de Estados Unidos en el Caribe - AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Pedro Sánchez se refirió a los ataques de Estados Unidos en el Caribe cerca de Venezuela y dijo que son "inaceptables"

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El atrio de los gentiles

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Opinión

Latinoamérica en 2026 y el desplome total de la marea rosa izquierdista

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
María Corina Machado, Nobel de Paz

"Es un impacto letal a la dictadura narcoterrorista de Nicolás Maduro y sus cómplices": Omar González sobre el Nobel de Paz a María Corina Machado

Shakira - AFP
Shakira

Shakira se sincera acerca de si se arrepiente del éxito que sacó con Bizarrap en el que lanza pullas a Gerard Piqué

María Corina Machado, premio Nobel de la Paz y líder de la democracia en Venezuela - Foto: AFP
María Corina Machado, Nobel de Paz

Nobel de Paz de María Corina Machado: un reconocimiento a la lucha por la democracia en Venezuela

Despliegue de Estados Unidos en el Caribe - AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Pedro Sánchez se refirió a los ataques de Estados Unidos en el Caribe cerca de Venezuela y dijo que son "inaceptables"

Nicolás Maduro y Daniel Ortega | Foto AFP
Régimen de Nicaragua

Daniel Ortega reafirmó su apoyo con Nicolás Maduro y aseguró que EE. UU. “se equivoca” amenazándolo

Hospital en El Helicoide
El Helicoide

Maduro construye unidad en hospital dentro del Helicoide y lo nombra "Centro Materno Infantil Cilia Flores de Maduro"

Messi | Foto: EFE
Messi

El Inter Miami de Messi viajará a Colombia para disputar un partido amistoso contra Atlético Nacional

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre