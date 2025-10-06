Trump y Lula conversaron telefónicamente y acordaron tener una reunión diplomática

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este lunes que se reunirá próximamente "en Brasil y en Estados Unidos" con su homólogo brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, tras mantener una "muy buena" conversación telefónica.

"Discutimos muchas cosas, pero principalmente nos enfocamos en la economía y el comercio," dijo Trump en su red Truth Social sobre esta primera llamada entre ambos desde que regresó a la Casa Blanca, en un contexto de crisis diplomática y comercial entre los dos países.

"Tendremos más discusiones y nos reuniremos en un futuro no muy lejano, tanto en Brasil como en los Estados Unidos. Disfruté la llamada -- ¡Nuestros países harán un muy buen trabajo juntos!", añadió.

VEA TAMBIÉN Casa Blanca responde a segunda fase sobre la lucha contra los cárteles anunciada por Trump o

Por su parte, la presidencia brasileña explicó previamente que la conversación duró unos 30 minutos y el tono fue "amistoso".

Lula pidió "la eliminación de los aranceles a los productos brasileños y las medidas restrictivas contra autoridades brasileñas", explicó su comunicado.

El mandatario brasileño también se dijo "dispuesto a viajar a Estados Unidos" para un encuentro y reiteró su invitación a Trump a la COP30, la conferencia climática de la ONU que se celebrará en noviembre en la ciudad de Belém, en la Amazonía brasileña.

Su vicepresidente, Geraldo Alckmin, que participó de la llamada, dijo que la conversación había sido "mejor de lo esperado" y que los dos presidentes intercambiaron sus números telefónicos personales.

"Estamos muy optimistas de que vamos a avanzar a una situación de ganar-ganar", añadió Alckmin, encargado de seguir las negociaciones con el secretario de Estado de Estado, Marco Rubio.

VEA TAMBIÉN Departamento de Seguridad de EE. UU. denuncia que grupos criminales están ofreciendo recompensas para asesinar agentes migratorios o

Cabe recordar que una parte importante de las exportaciones brasileñas a Estados Unidos son objeto desde el 6 de agosto de un arancel de 50%, en represalia a una supuesta "caza de brujas" contra el expresidente Jair Bolsonaro, aliado de Trump.