Martes, 19 de agosto de 2025
Casa Blanca

“Estamos tan de vuelta”: la Casa Blanca abrió cuenta en TikTok en medio de la disputa legal en Estados Unidos

agosto 19, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Foto de referencia de TikTok (AFP)
En enero de este año, la red social TikTok desconectó el acceso a sus usuarios en Estados Unidos poco antes de que entrara en vigor una ley que contemplaba su prohibición en ese territorio.

La Casa Blanca se estrenó este martes TikTok con dos videos en medio de la disputa por restringir a la red social en Estados Unidos.

El gigante chino que ha sido amenazado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de ser restringida del país ahora cuenta con la presencia de la Casa Blanca.

La Casa Blanca publicó dos videos para marcar su retornó a la aplicación que ha generado gran revuelo en el mundo.

El primer video, que tiene más de 270 mil vistas, es sobre Donald Trump y la Casa Blanca junto con la descripción: "¡América estamos de VUELTA! ¿Qué pasa TikTok?”.

El segundo clip, de 17 segundos, muestra diferentes ángulos de la fachada de la residencia presidencial junto con el mensaje: “Estamos tan de vuelta”.

Esto se da en medio de la controversia con la red la red social china que sigue operando en Estados Unidos con la venia del presidente Donald Trump pese a una ley que exige su venta.

La cuenta ya cuenta con alrededor de 4.500 seguidores, los cuales llegaron tan solo una hora después de que se publicara el primer video.

La cuenta personal de Trump en TikTok tiene 110.1 millones de seguidores, y su última publicación fue el día de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre de 2024.

o

La famosa red social de videos TikTok es propiedad de la empresa de internet china ByteDance.

Una ley federal que exige la venta o prohibición de TikTok por motivos de seguridad nacional debía entrar en vigor un día antes de la posesión de Trump, el 20 de enero.

Sin embargo, el presidente republicano suspendió esa prohibición y a mediados de junio extendió por 90 días más el plazo para que la aplicación encontrara un comprador no chino, como condición para no ser prohibida en Estados Unidos.

Esto tras el aval por parte de la Corte Suprema a una ley aprobada en el congreso destinada a impedir que las autoridades chinas accedan a los datos de usuarios estadounidenses o que traten de manipular a la opinión pública.

"Se ha aplicado una ley que prohíbe TikTok en Estados Unidos. Esto significa que ya no puedes usar TikTok en este momento", advirtieron en un mensaje a los usuarios que intentaban conectarse a la popular plataforma de videos cortos.

Pero esta suspensión duró semanas nada más, ya que la misma aplicación fue la encargada de avisar del restableciendo el servicio en Estados Unidos.

En un mensaje publicado en su cuenta de la red X, el grupo agradeció a Trump por garantizar la "claridad y seguridad necesarias" para su actividad y asegurar a los proveedores de servicios de Internet y tiendas de aplicaciones que serían eximidos de las duras sanciones previstas por la ley que determinaba su prohibición si sus propietarios chinos no la vendían en Estados Unidos.

“Emitiré un decreto el lunes para extender el período de tiempo antes de que entren en vigencia las prohibiciones de la ley, para que podamos llegar a un acuerdo para proteger nuestra seguridad nacional. La orden también confirmará que no habrá responsabilidad para ninguna empresa que ayudó a evitar que TikTok se apagara antes de mi orden”, indicó Trump.

No obstante, TikTok ahora tiene un nuevo plazo que solamente estará vigente hasta mediados de septiembre.

Si bien Trump había apoyado durante mucho tiempo una prohibición o desinversión de TikTok, cambió de postura al considerar que le sirvió para ganarse el apoyo de los jóvenes en su reelección.

Trump tiene 108,5 millones de seguidores en X, pero su red social favorita es Truth Social, de su propiedad, donde tiene 10,6 millones.

Las cuentas oficiales de la Casa Blanca en X e Instagram tienen 2,4 millones y 9,3 millones de seguidores, respectivamente.

