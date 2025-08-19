"Si no se hace un frente común de medios de comunicación, pasará lo mismo que en Venezuela": exfiscal Barbosa sobre licitación ordenada por presidente Petro a Canal 1

El presidente de Colombia Gustavo Petro generó una fuerte polémica este viernes luego de sus declaraciones durante el consejo de ministros en relación con la concesión del medio de comunicación Canal 1.

El mandatario instruyó al ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Julián Molina a abrir una licitación para ese canal de televisión, pese a que la concesión puede ser renovable hasta 2037, por lo que la decisión ha sido calificada por otros políticos y expertos como un "ataque directo a la libertad de prensa".

Francisco Barbosa, exfiscal de Colombia entre 2020 y 2024 y docente de la Florida International University, habló sobre este tema en La Tarde de NTN24.

"Me preocupa que la gente no se ha dado cuenta que este es un ataque directo contra la democracia y la libertad de expresión", mencionó Barbosa, quien comparó la situación con lo vivido en Venezuela, víctima del régimen.

El exfiscal aseguró que, teniendo en cuenta el derecho adquirido del medio de comunicación respecto a su licitación, "cualquier acción que se tome contrario a la norma jurídica atenta contra los derechos adquiridos de quienes tienen el canal y generaría la posibilidad de una responsabilidad extracontractual del Estado y además una posible indemnización".

Para Barbosa, la buena noticia es que "estamos a 8 o 9 meses de tener un nuevo presidente de la República" por lo que cree oportuno hacer una lista de lo que ha hecho Gustavo Petro para "echar para atrás los daños causados a la institucionalidad" colombiana.

Barbosa considera que los medios deben entender que "el ataque a uno es el ataque a todos", por lo que considera que "si no se hace un frente común de medios de comunicación, pasará lo mismo que en Venezuela".

El también docente aseguró que este escenario se puede replicar en el campo político, pues, aunque muchos candidatos están en desacuerdo con la actual administración "nadie rodea a nadie y son como entes solitarios hablando en contra del Gobierno mientras este se organiza alrededor de sus partidos y movimientos para hacer seguramente lo que hicieron en Venezuela en el 99 y en el 2000 con una nueva constituyente, como ya están anunciando".