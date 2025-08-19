NTN24
Martes, 19 de agosto de 2025
Martes, 19 de agosto de 2025
Francisco Barbosa

"Si no se hace un frente común de medios de comunicación, pasará lo mismo que en Venezuela": exfiscal Barbosa sobre licitación ordenada por presidente Petro a Canal 1

agosto 19, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Francisco Barbosa analizó este tema en NTN24 y advirtió que los medios deben entender que "el ataque a uno es el ataque a todos".

El presidente de Colombia Gustavo Petro generó una fuerte polémica este viernes luego de sus declaraciones durante el consejo de ministros en relación con la concesión del medio de comunicación Canal 1.

El mandatario instruyó al ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Julián Molina a abrir una licitación para ese canal de televisión, pese a que la concesión puede ser renovable hasta 2037, por lo que la decisión ha sido calificada por otros políticos y expertos como un "ataque directo a la libertad de prensa".

o

Francisco Barbosa, exfiscal de Colombia entre 2020 y 2024 y docente de la Florida International University, habló sobre este tema en La Tarde de NTN24.

"Me preocupa que la gente no se ha dado cuenta que este es un ataque directo contra la democracia y la libertad de expresión", mencionó Barbosa, quien comparó la situación con lo vivido en Venezuela, víctima del régimen.

El exfiscal aseguró que, teniendo en cuenta el derecho adquirido del medio de comunicación respecto a su licitación, "cualquier acción que se tome contrario a la norma jurídica atenta contra los derechos adquiridos de quienes tienen el canal y generaría la posibilidad de una responsabilidad extracontractual del Estado y además una posible indemnización".

Para Barbosa, la buena noticia es que "estamos a 8 o 9 meses de tener un nuevo presidente de la República" por lo que cree oportuno hacer una lista de lo que ha hecho Gustavo Petro para "echar para atrás los daños causados a la institucionalidad" colombiana.

Barbosa considera que los medios deben entender que "el ataque a uno es el ataque a todos", por lo que considera que "si no se hace un frente común de medios de comunicación, pasará lo mismo que en Venezuela".

o

El también docente aseguró que este escenario se puede replicar en el campo político, pues, aunque muchos candidatos están en desacuerdo con la actual administración "nadie rodea a nadie y son como entes solitarios hablando en contra del Gobierno mientras este se organiza alrededor de sus partidos y movimientos para hacer seguramente lo que hicieron en Venezuela en el 99 y en el 2000 con una nueva constituyente, como ya están anunciando".

Temas relacionados:

Francisco Barbosa

Gobierno Petro

Gustavo Petro

Medios de comunicación

Censura

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Asfixiar al régimen con la incautación de bienes y despliegue militar en el Caribe sur: las estrategias de EE.UU. para enfrentar al Cartel de los Soles de Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Si no se hace un frente común de medios de comunicación, pasará lo mismo que en Venezuela": exfiscal Barbosa sobre licitación ordenada por presidente Petro a Canal 1

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Estas son las características de los tres poderosos buques de guerra de Estados Unidos que se acercarán al límite del mar de Venezuela en las próximas horas

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Es factible una reunión trilateral entre Trump, Putin y Zelenski en las próximas semanas?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Se enviaron los destructores por si atacan un avión": veterano de la Marina de EE. UU. sobre despliegue militar estadounidense en el Caribe

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Hay una pandemia de soledad en el mundo occidental": experto en educación habla de los retos de los jóvenes con la llegada de la inteligencia artificial

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
ym
Gobierno de Estados Unidos

"Maduro no es un presidente legítimo, es un jefe fugitivo de un cártel": Gobierno de Estados Unidos a pregunta sobre si considera poner fuerzas en terreno en Venezuela

Claudia Sheinbaum | Foto: EFE
Estados Unidos y México

“El crimen organizado trasnacional es algo que se fortaleció en las administraciones mexicanas”: analista sobre acuerdo entre México y la DEA

Donald Trump y Nicolás Maduro - Foto AFP
Cartel de Los Soles

"Trump con el título 50 cuenta con cuatro categorías de acciones que puede llevar adelante para contrarrestar la amenaza del Cartel de los Soles": exoficial estadounidense sobre despliegue militar en el mar Caribe

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (EFE)
Cartel de Los Soles

"El régimen de Maduro está acorralado y en uno de sus peores momentos": expertos analizan el despliegue de buques de guerra de EE. UU. en el Caribe

Los buques USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson - AFP
Despliegue militar

Estas son las características de los tres poderosos buques de guerra de Estados Unidos que se acercarán al límite del mar de Venezuela en las próximas horas

Más de Actualidad

Ver más
Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (AFP)
Régimen de Maduro

"Sus días están contados, la libertad de Venezuela se acerca y la justicia no tendrá piedad con este narcodictador": congresista republicana María Elvira Salazar

Familiares piden la liberaciones de colombianos detenidos en Venezuela - Foto: EFE
Detenciones arbitrarias

"Pedimos al gobierno de Colombia que llegue a un acuerdo con Venezuela": familiares de colombianos detenidos por el régimen narran su dolor

Lluvias en Puerto Ayacucho
Lluvias

Las impresionantes imágenes de la inundación en Puerto Ayacucho: Río Orinoco superó el nivel de desborde

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Crisis en Venezuela

El precio de la libertad, en Venezuela y Colombia

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Transforma los procesos de conservación en la agroindustria | Foto Canva
Colombia

Universidad colombiana crea recubrimiento orgánico que prolonga la vida útil de las frutas: ¿cómo funciona?

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (AFP)
Régimen de Maduro

"Sus días están contados, la libertad de Venezuela se acerca y la justicia no tendrá piedad con este narcodictador": congresista republicana María Elvira Salazar

Familiares piden la liberaciones de colombianos detenidos en Venezuela - Foto: EFE
Detenciones arbitrarias

"Pedimos al gobierno de Colombia que llegue a un acuerdo con Venezuela": familiares de colombianos detenidos por el régimen narran su dolor

Lluvias en Puerto Ayacucho
Lluvias

Las impresionantes imágenes de la inundación en Puerto Ayacucho: Río Orinoco superó el nivel de desborde

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez | Foto: AFP
Cristiano Ronaldo

Camino al altar: Georgina Rodríguez mostró el anillo de 5 millones de euros que le dio Cristiano Ronaldo tras proponerle matrimonio

Camiseta de 'La Vinotinto' - Foto: EFE
La Vinotinto

Delantero venezolano llora en una entrevista tras volver al fútbol de su país e ilusionarse con regresar a La Vinotinto

Fernando 'Bocha' Batista, DT de la Selección de Venezuela - Foto: EFE
Vinotinto

"El día que yo no piense en ganar un partido, no lo dirijo": DT de la Vinotinto al ser consultado sobre el duelo crucial contra Argentina por eliminatoria

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano