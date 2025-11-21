Estos son los cuatro estados de Venezuela a los que Corea del Sur prohíbe viajar
El gobierno de Corea del Sur elevó a nivel 4 la alerta de viaje de sus ciudadanos a Venezuela, en medio de la creciente tensión por el despliegue de buques militares estadounidense en el Caribe.
El Ministerio de Asuntos Exteriores este viernes impuso un veto a visitar los estados Zulia, Táchira, Apure y Sucre, a excepción de sus capitales. Según señala EFE, la medida entrará en vigor a las 23:00 hora local (14:00 GMT).
El resto del país se mantiene en alerta 3 desde la crisis política de 2019 en la que recomendaron a sus ciudadanos abandonar o evitar viajar a Venezuela.
La legislación surcoreana estipula que los ciudadanos que incumplan las prohibiciones de viaje ser sancionados con una multa de hasta 2.034 dólares o prisión.
La restricción fue impuesta al considerar que existe "un nivel de riesgo muy grave que amenaza la vida y la seguridad de los ciudadanos", según el portal web de la Cancillería.
Washington movió al Caribe el portaviones más grande del mundo para unirse a una operación desplegada desde agosto en aguas cercanas a Venezuela, que asegura, busca combatir el narcotráfico, aunque Maduro insiste que el objetivo es su cabeza y apropiarse de sus reservas de petróleo.