"Estamos viviendo un conflicto absoluto con el único objetivo de desestabilizar a Maduro y alejarlo del poder": expertos analizan postura de EE. UU. frente al régimen venezolano

Este martes, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró en rueda de prensa que el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela es ilegítimo y reiteró la firme posición del presidente Trump contra el narcotráfico dirigido hacia Estados Unidos.

Para hablar sobre este tema, Antonia Crespi, periodista del diario Ara, y Sandro Meco, periodista, conversaron con el programa Club de Prensa Washington de NTN24.

Por su parte, Crespi aseguró que las palabras de la portavoz de la Casa Blanca son una muestra de que “se están agarrando un poco de esta orden ejecutiva declarando a determinadas organizaciones como el Tren de Aragua y el Cartel de los Soles como grupos terroristas”.

VEA TAMBIÉN Expertos analizan consecuencias y significado de visita del secretario de Guerra de Estados Unidos a flota desplegada en El Caribe o

Lo que es replicar “esa guerra del terror que vimos en los 2000 con Bush que les daba una cierta autoridad de tomar acciones que ponen en cuestión el derecho internacional”.

Sin embargo, para Sandro Meco esto “no es una guerra contra Venezuela, creo que es una guerra contra Maduro”.

“En el inicio de esta segunda legislatura Donald Trump le dio una oportunidad a Maduro para poder llegar a un entendimiento. Maduro no le ha concedido ese entendimiento y ahora estamos viviendo un conflicto absoluto con el único objetivo de desestabilizarlo y alejarlo del poder”, añadió.