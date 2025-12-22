NTN24
Venezuela

"Están detenidos injustamente y se están muriendo en las cárceles": familiar de presa política en Venezuela

diciembre 22, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Ángulo
Familiares de presos políticos realizaron manifestaciones simultáneas en más de 10 ciudades del mundo para exigir la libertad de sus seres queridos.

La crisis venezolana volvió a tensionar la cumbre del Mercosur celebrada en Foz de Iguazú, donde seis países expresaron su preocupación por la situación de los presos políticos en Venezuela.

Argentina, Paraguay, Panamá, Bolivia, Ecuador y Perú suscribieron un documento que vincula la crisis migratoria regional con la permanencia de Nicolás Maduro en el poder.

Según datos actualizados, 902 opositores permanecen en prisión, incluyendo más de 180 mujeres. Familiares de detenidos realizaron manifestaciones simultáneas en más de 10 ciudades del mundo bajo el lema "Navidad sin presos políticos", colocando mesas con sillas vacías que simbolizan la ausencia de sus seres queridos.

Al respecto, Eduardo Battistini, presidente de Primero Justicia en el exterior; Juan Serrano, analista político experto en seguridad y Caryoli Ortiz, familiar de presa política, hablaron en NTN24.

Eduardo Battistini calificó el pronunciamiento del Mercosur como "profundamente democrático" y no ideológico. "Hoy en Venezuela los presos políticos se mueren en las cárceles", afirmó.

"A mí me da mucha indignación, por ejemplo, ver cómo quizás el presidente Lula da Silva se opone a un documento como este, cuando en Brasil en la época de la dictadura hubo presos políticos y hubo torturas", expresó Battistin.

o

Por su parte, Juan Serrano hizo un llamado "fuerte para que caiga el régimen de Nicolás Maduro y sobre todo puedan llegar en libertad los presos políticos y toda Venezuela pueda quedar libre de un régimen que ha estado tanto tiempo acabando con ese país".

Asimismo, Caryoli Ortiz denunció que las cáceles de Venezuela “no están acondicionadas para tener personas tanto tiempo, no les dan comida y duermen en el suelo".

"Están detenidos injustamente y las personas se están muriendo en esas cárceles”, puntualizó.

