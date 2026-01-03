Estas fueron las aerolíneas que cancelaron cientos de vuelos en el Caribe por operativo de Estados Unidos en Venezuela que resultó en la captura de Maduro

Las principales aerolíneas cancelaron el sábado cientos de vuelos en el espacio aéreo cerca de Venezuela tras una operación militar estadounidense en ese país que resultó en la captura de Nicolás Maduro.

American Airlines, Delta, United Air Lines, Frontier Airlines, Spirit Airlines y JetBlue Airways empezaron a cancelar vuelos temprano el sábado por la mañana en cumplimiento con los cierres del espacio aéreo de la Administración Federal de Aviación (FAA) en el Caribe.

La FAA cerró el espacio aéreo a los transportistas estadounidenses "debido a riesgos de seguridad de vuelo asociados con la actividad militar en curso", dijo la agencia en un aviso a los aviadores.

JetBlue, por ejemplo, canceló un total de 215 vuelos, según dijo un portavoz de la aerolínea a la agencia Reuters.

Otros avisos de seguridad fueron emitidos para aerolíneas no estadounidenses por la FAA, que les advirtió que no ingresaran al espacio aéreo venezolano.

Un aviso a los operadores británicos advirtió sobre el "riesgo potencial del armamento antiaéreo y el aumento de la actividad militar" si volaban a menos de 160 kilómetros del espacio aéreo venezolano.

Air Canada, por su parte, informó que sus operaciones al Caribe y Sudamérica continúan con normalidad bajo la supervisión de Transport Canada.

"Seguimos monitoreando la situación de cerca y actualizaremos la información según sea necesario si la situación cambia", declaró la aerolínea.

Otras aerolíneas europeas y sudamericanas, entretanto, también cancelaron vuelos y el tráfico aéreo comercial sobre el espacio aéreo venezolano pareció detenerse después del ataque, según los registros de vuelo de la plataforma FlightRadar24.

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, anticipó en una publicación en X que las restricciones del espacio aéreo se levantarán "cuando sea apropiado".

En noviembre, la actividad militar estadounidense cerca de Venezuela casi provoca un accidente en el aire entre un avión de JetBlue y un avión cisterna de reabastecimiento aéreo estadounidense, según informes de prensa.

Algunas aerolíneas renunciaron a los cargos por cambio y a las diferencias de tarifas para los clientes afectados por el cierre del espacio aéreo si estos cambiaban sus vuelos para finales de mes.

Estados Unidos, cabe resaltar, atacó a Venezuela y capturó a Maduro en una operación nocturna el sábado, según confirmó el presidente Donald Trump, quien prometió poner al país bajo control estadounidense por ahora, incluso con el despliegue de más fuerzas estadounidenses si llegase a ser necesario.