Martes, 28 de octubre de 2025
Huracán Melissa

Estas son las características que hacen de Melissa un huracán ampliamente destructivo y extremadamente peligroso

octubre 28, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
El fenómeno metrológico podría causar gran devastación y afectar al menos 1,5 millones de personas en Jamaica.

El huracán Melissa avanza a paso demoledor por el Caribe y en las próximas horas tocará tierra en Jamaica en lo que se anticipa podría provocar un desastre de gigantescas proporciones.

La devastación que se presentaría en Jamaica se debe a las características que hacen de Melissa un huracán que ha sido definido por el Centro Nacional de Huracanes como ampliamente destructivo y extremadamente peligroso.

o

Para empezar con vientos de 295 km/h, el huracán Melissa alcanzó la categoría 5 rápidamente, mientras avanza lentamente por el Caribe.

Es precisamente ese paso lento lo que podría aumentar el daño de Melissa en Jamaica. Al tener una baja velocidad puede causar más daños a lo largo de su recorrido. Por su potencia se le ha comparado con otros huracanes históricos, como María en 2017 o Katrina de 2005.

La situación para Jamaica es grave debido a que la tormenta avanza lentamente mientras se encuentra en la escala más alta, lo podría conllevar a una marejada prolongada, una lluvia intensa durante un período prolongado que su cuenca hidrográfica no pueda soportar o una velocidad extrema del viento durante un período prolongado que la mayoría de las infraestructuras no puedan soportar. O podría ser una combinación de las tres.

La poderosa tormenta podría causar una devastación y afectar al menos 1,5 millones de personas en Jamaica, según informó el martes la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja que advirtió de un "impacto masivo".

Melissa es el cuarto de cinco huracanes del Atlántico esta temporada que se intensificaron de manera dramática con un paso lento pero salvaje, una mezcla que amplifica los impactos a través de lluvias incesantes, marejadas ciclónicas y vientos.

No obstante, Melissa es la tormenta más poderosa del año y expertos anticipan que es el peor huracán al que se enfrenta Jamaica en 100 años.

o

"Se espera que los vientos en Jamaica alcancen unos 280 kilómetros por hora, con vientos que pueden alcanzar los 350 kilómetros por hora", declaró Anne-Claire Fontan, especialista en ciclones tropicales de la OMM. "Para Jamaica, será la tormenta del siglo hasta ahora. Eso es seguro".

Añadió que se esperaban hasta 700 milímetros de lluvia. "Esto significa que habrá inundaciones repentinas catastróficas y numerosos deslizamientos de tierra", declaró Fontan.

Actualmente, Melissa avanza a cinco kilómetros por hora y se prevé que arroje entre 50 y 63 centímetros de lluvia en algunas zonas de Jamaica.

Jill Trepanier, experta en climatología de huracanes de la Universidad Estatal de Luisiana, aseguró que "es esta amenaza repetitiva o continua y la existencia de una situación peligrosa".

Mientras se encontraba a unos 70 kilómetros de Kingston, la capital de Jamaica, las autoridades instaron a la población a buscar refugio ante su inminente llegada.

Hasta el momento, Melissa ya deja siete muertos: tres en Jamaica, tres en Haití y uno en República Dominicana.

