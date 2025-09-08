Estas son las duras imágenes que deja accidente en el que un tren de carga embistió a bus de dos pisos en México

Al menos 10 personas murieron y 41 resultaron heridas luego de que un tren de carga arrollara a un autobús de pasajeros de dos pisos en el central estado de México, informaron este lunes autoridades locales.

Imágenes de cámaras de seguridad muestran el momento en que el autobús aguarda junto a otros automóviles para cruzar la vía férrea.

De repente el conductor del autobús lo hace avanzar, al parecer calculando que podía ganar el cruce, pero segundos después el tren aparece de súbito y golpea la mitad posterior del autobús y lo arrastra por varios metros.

"Tenemos un total de 41 lesionados (...) y tenemos un número de 10 decesos", dijo Adrián Hernández, coordinador general de Protección Civil del Estado de México, a la televisora local Milenio.

Tras el impacto, varios de los heridos salieron por sus propios medios del vehículo destrozado, mientras algunas personas se acercan para tratar de ayudarlos, según imágenes difundidas en redes sociales.

El conductor del autobús fue detenido y está bajo resguardo de la fiscalía local, agregó Hernández, quien además detalló que cuatro de los lesionados se encuentran graves.

Las imágenes, incluidas aquellas captadas después del choque, dan cuenta de la magnitud del accidente que ha conmocionado al país norteamericano.

Los más afectados por el choque habrían sido las personas en el segundo nivel del autobús que quedó prácticamente destruido.

También, según las imágenes, las personas que estaban sentadas en el centro recibieron el impacto más estremecedor de la tragedia pues el conductor alcanzó a avanzar la parte delantera del bus más allá de los rieles.