NTN24
Lunes, 08 de septiembre de 2025
Lunes, 08 de septiembre de 2025
Accidente de tren

Estas son las duras imágenes que deja accidente en el que un tren de carga embistió a bus de dos pisos en México

septiembre 8, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Accidente entre un tren y un bus en México. (AFP)
Accidente entre un tren y un bus en México. (AFP)
Las imágenes, incluidas aquellas captadas después del choque, dan cuenta de la magnitud del accidente que ha conmocionado al país norteamericano.

Al menos 10 personas murieron y 41 resultaron heridas luego de que un tren de carga arrollara a un autobús de pasajeros de dos pisos en el central estado de México, informaron este lunes autoridades locales.

Imágenes de cámaras de seguridad muestran el momento en que el autobús aguarda junto a otros automóviles para cruzar la vía férrea.

De repente el conductor del autobús lo hace avanzar, al parecer calculando que podía ganar el cruce, pero segundos después el tren aparece de súbito y golpea la mitad posterior del autobús y lo arrastra por varios metros.

o

"Tenemos un total de 41 lesionados (...) y tenemos un número de 10 decesos", dijo Adrián Hernández, coordinador general de Protección Civil del Estado de México, a la televisora local Milenio.

Tras el impacto, varios de los heridos salieron por sus propios medios del vehículo destrozado, mientras algunas personas se acercan para tratar de ayudarlos, según imágenes difundidas en redes sociales.

El conductor del autobús fue detenido y está bajo resguardo de la fiscalía local, agregó Hernández, quien además detalló que cuatro de los lesionados se encuentran graves.

Las imágenes, incluidas aquellas captadas después del choque, dan cuenta de la magnitud del accidente que ha conmocionado al país norteamericano.

o

Los más afectados por el choque habrían sido las personas en el segundo nivel del autobús que quedó prácticamente destruido.

También, según las imágenes, las personas que estaban sentadas en el centro recibieron el impacto más estremecedor de la tragedia pues el conductor alcanzó a avanzar la parte delantera del bus más allá de los rieles.

Temas relacionados:

Accidente de tren

Accidente de autobús

Accidente de tránsito

Choque

México

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Las comunidades latinoamericanas aportan al crecimiento del país": Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Cataluña, criticó posición de Trump frente a la migración

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Está mandando el mensaje de que van por ellos": Iván Simonovis sobre efecto en el régimen de Maduro del despliegue militar en el Caribe

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Alcaldes de Colombia visitan capital de Estados Unidos en medio de una eventual descertificación y las críticas de Petro

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Se puede ser santo en pleno siglo XXI o es la santidad algo de pocos?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Rescatan a 27 de los 72 militares colombianos secuestrados en zona controlada por guerrilleros, informó el Ejército

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

Expertos analizan consecuencias y significado de visita del secretario de Guerra de Estados Unidos a flota desplegada en El Caribe

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Así está el panorama político previo a la segunda vuelta electoral en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España (AFP)
España

Gobierno español anuncia medidas "para detener el genocidio en Gaza" e Israel responde acusando a Pedro Sánchez de "antisemita"

Agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) - Foto de referencia: EFE
Donald Trump

Estados Unidos estaría evaluando designar a la DGCIM de Venezuela como organización terrorista

Manifestaciones a favor de Jair Bolsonaro en Brasil / FOTO: EFE
Jair Bolsonaro

Miles de seguidores de Jair Bolsonaro salieron a las calles de Brasil para manifestarle su apoyo y exigir su amnistía

Donald Trump | Foto: AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"Una cosa es la guerra contra los carteles y otra contra un presidente": analista sobre posible ataque de EE.UU. en territorio venezolano

Vacunación contra el sarampión en India - Foto: EFE
Vacunas

Alerta en Estados Unidos por medida propuesta en Florida que busca quitar la obligatoriedad de las vacunas

Más de Actualidad

Ver más
Asamblea chavista - Foto EFE
Narcotráfico en Venezuela

"Asco, ¿qué es eso?": Chavismo enjuicia por vía ordinaria a uno de sus diputados para demostrar la lucha contra el narcotráfico

Cámara ardiente de Miguel Uribe - AFP
Magnicidio

"En algún momento de la historia de Colombia iba a ser presidente": director del Centro Democrático sobre magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Mural de Caracas - Foto: Maryorin Méndez - NTN24
Inflación en Venezuela

De mayor a menor: este es el ranking de las ciudades más caras de Venezuela

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro se va en septiembre o se atrinchera al poder otra década

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El grito de la impunidad

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Asamblea chavista - Foto EFE
Narcotráfico en Venezuela

"Asco, ¿qué es eso?": Chavismo enjuicia por vía ordinaria a uno de sus diputados para demostrar la lucha contra el narcotráfico

Cámara ardiente de Miguel Uribe - AFP
Magnicidio

"En algún momento de la historia de Colombia iba a ser presidente": director del Centro Democrático sobre magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Mural de Caracas - Foto: Maryorin Méndez - NTN24
Inflación en Venezuela

De mayor a menor: este es el ranking de las ciudades más caras de Venezuela

Carlos Giménez y Marco Rubio/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
Republicanos

"Es una señal de que se está apretando más y más el ciclo alrededor de Nicolás Maduro": congresista republicano Carlos Giménez sobre millonarias incautaciones a la cabeza del régimen venezolano

Homicidio

Venezolana podría enfrentar hasta 20 años de cárcel por homicidio involuntario de una cadete en Estados Unidos

Nicolás Maduro - AFP
Régimen de Maduro

Régimen de Venezuela lanzó campaña en la que puso a hablar a históricos personajes para llamar a reservistas ante la “amenaza” estadounidense

Usaron gas lacrimógeno en un torneo de fútbol local / FOTO: Captura de pantalla
Sucesos

Momentos de pánico se vivieron en la final de un torneo de fútbol para veteranos luego de usar un gas lacrimógeno en lugar de bengalas

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal