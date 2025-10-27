NTN24
Lunes, 27 de octubre de 2025
Lunes, 27 de octubre de 2025
Placa tectónica fragmentada | Foto Canva
Placa tectónica fragmentada | Foto Canva
Océano

Estas son las imágenes del momento exacto en que una placa tectónica se fragmenta bajo el océano Pacífico: fue captado por primera vez

octubre 27, 2025
Por: Laura Talero Rojas
La observación muestra cómo se fragmentan pedazo a pedazo la placa de Juan fuca en las costas de Vancouver.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

La revista científica Science Advances dio a conocer la expedición de un profesor de la Universidad Estatal de Luisiana, donde su equipo capturó por primera vez la desintegración de una placa durante el proceso de subducción.

o

El fenómeno se presenta cuando una placa oceánica más densa se hunde debajo de otra placa en un límite convergente. Sin embargo, pese a que este proceso es común, nunca se pudo capturar en pleno desarrollo.

No obstante, el equipo dirigido por el geólogo Brandon Shuck, utilizó ondas sonoras y sensores de alta precisión donde los investigadores crearon imágenes del subsuelo marino frente a la isla de Vancouver en las placas de Juan de Fuca y Explorer, deslizando bajo la placa de Norteamérica.

Esta observación reveló que la placa inicialmente no se hunde como una unidad, sino que se desgarra por secciones, formando microplacas que acabarán por detener el proceso de subducción.

En las imágenes se observa como “el sistema se está apagando lentamente, como un tren que se descarrilla vagón a vagón”, comentó Brandon Shuck, de la universidad Estatal de Luisana, autor principal del estudio.

El equipo del Observatorio Terrestre Lamont – Doherty (Universidad de Columbia) explicó el procedimiento de la observación, iniciaron enviando "ondas sonoras desde un buque y registraron ecos reflejados en las capas profundas del lecho marino”, explicaron en la revista científica.

Asimismo, gracias al ultrasonido geológico, se detectaron fallas de hasta 75 kilómetros de longitud, algunas activas y otras completamente inertes, dejando “vacíos” donde la roca deja de generar fricción.

o

Por su parte, los investigadores partícipes de la investigación revelan que el resultado fue un “cementerio tectónico, similar al que se ha identificado frente a Baja California, donde los restos de la antigua placa Farallón son testigos de un proceso de desintegración similar”.

Finalmente, recalcan que estas observaciones ayudan a explicar fenómenos geológicos desconcertantes.

Temas relacionados:

Océano

Descubrimiento

Científicos

Tecnología

Planeta Tierra

Naturaleza

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Portavoz del Partido Republicano explica las consecuencias a las que se enfrenta el presidente Petro tras ser incluido en la Lista Clinton de Estados Unidos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Se necesita la capacidad y el carácter para hacerse cargo de la seguridad”: analista sobre la situación que se vive en Perú

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Así es por dentro el poderoso portaviones Gerald R. Ford que Donald Trump envió al Caribe cerca de Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Trump no quiere simplemente presionar, sino un cambio de régimen": analistas sobre despliegue militar en el Caribe

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"La amenaza la representa Maduro y el Cartel De los Soles, no Venezuela": Leopoldo López responde a intento del régimen de retirarle su nacionalidad

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Ni Cuba, ni China: experto revela a "dónde huiría Maduro" si decide dejar el poder en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Ver más

Videos

Ver más
Leopoldo López (EFE)
Leopoldo López

"La amenaza la representa Maduro y el Cartel De los Soles, no Venezuela": Leopoldo López responde a intento del régimen de retirarle su nacionalidad

Aviones F-35B Lightning II del Cuerpo de Marines de EE. UU. en Puerto Rico-Foto: Comando Sur de Estados Unidos
Despliegue militar de Estados Unidos

Así son los ejercicios militares que Estados Unidos lleva a cabo en el Caribe: el régimen también mostró su armamento

Gustavo Petro y Donald Trump (AFP)
Narcotráfico

Exoficiales de las Fuerzas Armadas analizan la crisis entre Petro y Trump: "Si EE. UU. dice que Petro es líder del narcotráfico, es porque tiene pruebas"

El expediente del ecuatoriano que logró sobrevivir al ataque de EE.UU.
Despliegue militar de Estados Unidos

Primicia NTN24: El expediente del ecuatoriano que logró sobrevivir al ataque de EE.UU. contra un semisumergible; no es un pescador, es un exconvicto reincidente

Diosdado Cabello - EFE
La Noche

Disidentes venezolanos denuncian en NTN24 amenazas del régimen de Maduro en el extranjero: "Hoy hay persecución transnacional en territorio colombiano"

Más de Actualidad

Ver más
Gustavo Petro en Washington en 2023 - Foto EFE
Gustavo Petro

El insólito pedido de Petro a la justicia estadounidense tras la revocación de su visa: "no tengo mucho dinero, pero si ganamos el abogado pasará a la historia"

José Daniel Ferrer, líder opositor cubano - Foto: EFE
Cuba

"Al régimen hay que acorralarlo dentro y fuera de Cuba": José Daniel Ferrer a su llegada a EE.UU. tras ser desterrado por la dictadura cubana

Visas | Foto Canva
Migrantes

Trabajos en EE. UU. con visa H-2B: estos son los mejor pagados para personas sin estudios universitarios

Opinión

Ver más
Arturo McFields Dictadura de Maduro

Nicolás Maduro y la estrategia del gran payaso

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Gustavo Petro en Washington en 2023 - Foto EFE
Gustavo Petro

El insólito pedido de Petro a la justicia estadounidense tras la revocación de su visa: "no tengo mucho dinero, pero si ganamos el abogado pasará a la historia"

José Daniel Ferrer, líder opositor cubano - Foto: EFE
Cuba

"Al régimen hay que acorralarlo dentro y fuera de Cuba": José Daniel Ferrer a su llegada a EE.UU. tras ser desterrado por la dictadura cubana

Visas | Foto Canva
Migrantes

Trabajos en EE. UU. con visa H-2B: estos son los mejor pagados para personas sin estudios universitarios

Nicolás Maduro y despliegue militar en el Caribe - Foto: EFE
Donald Trump

“El objetivo de la misión de EE. UU. es sacar del poder a Maduro sin usar fuerzas armadas terrestres”: experto en derecho internacional

La cantante colombiana Shakira en su gira 'Las mujeres ya no lloran' (EFE)
Shakira

"Ni Piqué se atrevió a tanto": Shakira posó con unos cuernos por noble causa y provocó reacciones entre sus seguidores

Israel identifica los cuatro cadáveres de rehenes entregados por Hamás - Foto AFP
Gaza

Israel identifica los cuatro cadáveres de rehenes entregados por Hamás

Cayó en Colombia alias "Fede", uno de los delincuentes más buscados en Ecuador - Foto AFP
Captura

Cayó en Colombia alias "Fede", uno de los delincuentes más buscados en Ecuador que se había fugado de una cárcel de Guayaquil

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda