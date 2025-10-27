Estas son las imágenes del momento exacto en que una placa tectónica se fragmenta bajo el océano Pacífico: fue captado por primera vez

La revista científica Science Advances dio a conocer la expedición de un profesor de la Universidad Estatal de Luisiana, donde su equipo capturó por primera vez la desintegración de una placa durante el proceso de subducción.

El fenómeno se presenta cuando una placa oceánica más densa se hunde debajo de otra placa en un límite convergente. Sin embargo, pese a que este proceso es común, nunca se pudo capturar en pleno desarrollo.

No obstante, el equipo dirigido por el geólogo Brandon Shuck, utilizó ondas sonoras y sensores de alta precisión donde los investigadores crearon imágenes del subsuelo marino frente a la isla de Vancouver en las placas de Juan de Fuca y Explorer, deslizando bajo la placa de Norteamérica.

Esta observación reveló que la placa inicialmente no se hunde como una unidad, sino que se desgarra por secciones, formando microplacas que acabarán por detener el proceso de subducción.

En las imágenes se observa como “el sistema se está apagando lentamente, como un tren que se descarrilla vagón a vagón”, comentó Brandon Shuck, de la universidad Estatal de Luisana, autor principal del estudio.

El equipo del Observatorio Terrestre Lamont – Doherty (Universidad de Columbia) explicó el procedimiento de la observación, iniciaron enviando "ondas sonoras desde un buque y registraron ecos reflejados en las capas profundas del lecho marino”, explicaron en la revista científica.

Asimismo, gracias al ultrasonido geológico, se detectaron fallas de hasta 75 kilómetros de longitud, algunas activas y otras completamente inertes, dejando “vacíos” donde la roca deja de generar fricción.

Por su parte, los investigadores partícipes de la investigación revelan que el resultado fue un “cementerio tectónico, similar al que se ha identificado frente a Baja California, donde los restos de la antigua placa Farallón son testigos de un proceso de desintegración similar”.

Finalmente, recalcan que estas observaciones ayudan a explicar fenómenos geológicos desconcertantes.