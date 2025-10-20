NTN24
Lunes, 20 de octubre de 2025
Satélites

Astronauta grabó el paso de los satélites de Starlink pertenecientes a Elon Musk: “Son tan brillantes como Júpiter”

octubre 20, 2025
Por: Laura Talero Rojas
Satélites Starlink | Foto: Don Pettit_NASA
Un astronauta estadounidense grabó los más de 8.000 satélites de la empresa de Elon Musk.

El astronauta estadounidense Donald Roy Pettit, conocido en redes como Don Pettit, mostró a través de sus redes sociales la contaminación que se puede observar desde el espacio.

El astronauta grabó un video desde la Estación Espacial Internacional y desde allí se observa el registro del paso de los satélites de SpaceX.

“Muchos de ellos son tan brillantes como Júpiter”, escribió en su red social X, haciendo referencia a la contaminación lumínica que estos satélites provocan.

En el video se observa que los satélites forman un “convoy” orbital, y debido a su iluminación, en algunas partes de la Tierra se pueden observar con ayuda de elementos tecnológicos.

Actualmente, Elon Musk tiene más de 8.000 satélites orbitando en la Tierra; esto causa preocupación entre los científicos, debido a que la contaminación lumínica obstaculiza y altera los registros ópticos de la detección de cuerpos celestes, lo que afecta las investigaciones científicas y astronómicas.

Según el medio La Vanguardia, la empresa SpaceX pretende superar los 12.000 satélites activos durante las próximas décadas; sin embargo, esto aumentaría las colisiones y la basura espacial, ya que diferentes medios apuntan que entre uno y dos satélites de Starlink caen del cielo cada día.

Hasta el momento esto no ha representado peligro para la población debido a que el satélite, al caer, se desintegra entrando a la atmósfera. En recientes declaraciones, la empresa SpaceX asegura que está implementando medidas para reducir la luminosidad de sus satélites.

