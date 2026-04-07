“María Corina fue mi inspiración”: Abelardo de la Espriella propone a la Premio Nobel de Paz una estrategia para la “reconstrucción de Colombia y Venezuela”

Este martes, el candidato presidencial de Colombia, Abelardo de la Espriella, aseguró que tuvo una reunión virtual con la líder de la democracia y Premio Nobel de Paz María Corina Machado, con quien abordó temas de “reconstrucción política” para los dos países vecinos.

En un video de su campaña Defensores de la Patria anunció que su “sueño es claro: reconstruir Colombia y Venezuela. Dos naciones hermanas que hoy enfrentan amenazas similares”, destacó.

En su encuentro el candidato presidencial colombiano reiteró que la reunión sirvió para encontrar en María Corina inspiración para la creación de su movimiento Defensores de la Patria.

“María Corina fue mi inspiración para crear Defensores de La Patria: el 28 de julio de 2024, cuando el narco dictador Maduro se robó las elecciones, María Corina le probó al mundo el fraude gracias al sistema de defensa electoral que creó”, escribió en su red social X.

Determinó que desde esa fecha se sintió cautivado y lanzó la “propuesta de Defensores de La Patria: al día siguiente éramos cuatro mil patriotas dispuestos a defender la patria; hoy somos 1.4 millones y seguimos creciendo”, aseguró.

En esa línea, junto a su candidato vicepresidencial, José Manuel Restrepo Abondano, “le planteamos a María Corina un sueño y un propósito: la reconstrucción de Colombia y Venezuela en los gobiernos del Tigre y de María Corina”, reiteró.

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De esa forma, de la Espriella afirmó que mientras son las elecciones de Colombia “vamos a aprender de su experiencia para que nos ayude a organizar a nuestro ejército de Defensores”, concluyó.