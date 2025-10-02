Presidente Trump declara en aviso al Congreso que Estados Unidos está en un "conflicto armado formal" contra los carteles de droga

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió un aviso confidencial al Congreso del país en el que aseguró que la nación está en un "conflicto armado formal" contra los carteles de la droga.

Así lo dio a conocer el medio The New York Times, que tuvo acceso a dicho documento, en el que, además, asegura que deberían considerarse acciones legítimas los ataques a las embarcaciones en el Caribe sospechosas de llevar drogas a Estados Unidos y en los que hubo 17 muertos.

Trump en su comunicación al Congreso de Estados Unidos también calificó de "combatientes ilegales" a las personas que murieron en el ataque que se hizo en el Caribe bajo sospecha de tráfico de drogas.

De acuerdo con especialistas que consultó el mismo diario The New York Times, el declarar que Estados Unidos está en conflicto armado activo contra los carteles de la droga, "significa que está haciendo un reclamo de poderes extraordinarios en tiempos de guerra, y esto, según lo definido por el derecho internacional, permite a un país atacar legalmente a los combatientes enemigos incluso cuando no representan una amenaza, detenerlos indefinidamente sin juicios y procesarlos en tribunales militares".

Esto daría aún más peso a la lucha contra las drogas que ha mencionado Trump en varias ocasiones y que derivó en un despliegue militar en el Caribe sur. También a las advertencias que el mandatario ha lanzado insistentemente contra los venezolanos Cartel de los Soles y el Tren de Aragua, declarados grupos terroristas y vinculados directamente con el régimen de Maduro.

Precisamente, a esto se suma lo dicho por el mandatario estadounidense recientemente que consiste en perseguir a los carteles de la droga "que llegan por tierra" desde Venezuela.

"Ahora vigilaremos los carteles", declaró a la prensa al salir de la Casa Blanca. "Vamos a vigilar muy seriamente a los cárteles que llegan por tierra".

El mandatario republicano manifestó además su preocupación por el peligro que ha representado el régimen venezolano "con las drogas y otras cosas" para el país norteamericano.

"Lo que pasa con Venezuela es que nos llegaban muchas drogas a través del agua. Las llamamos drogas acuáticas, es solo un término sencillo (…) Así que atacamos varios barcos, probablemente lo viste. Y desde que lo hicimos no ha entrado absolutamente ninguna droga en nuestro país por vía marítima, porque fue letal", aseguró.