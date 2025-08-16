NTN24
Sábado, 16 de agosto de 2025
Jair Bolsonaro

Este es el motivo por el que Jair Bolsonaro dejó por unas horas su prisión domiciliaria a pocas semanas de conocerse su veredicto

agosto 16, 2025
Por: Redacción NTN24
El caso judicial del expresidente ha sido fuertemente criticado por el gobierno de Estados Unidos.

A pocas semanas de que la corte suprema en Brasil emita un fallo por un supuesto intento de Golpe de Estado, el expresidente Jair Bolsonaro abandonó su residencia donde cumple una orden de prisión domiciliaria por motivos médicos.

El exmandatario, quien tiene 70 años, se dirigió a un centro de atención médica en Brasilia con el propósito de practicarse unos exámenes luego de ser diagnosticado con "síntomas de reflujo e hipo" crónicos, según información oficial.

Cabe destacar que la salida de su residencia fue autorizada por el Supremo Tribunal luego de que el exmandatario estuviera confinado en su residencia desde inicios de agosto luego de no respetar una prohibición judicial de uso de redes sociales.

En su salida, el expresidente se limitó a dar un breve saludo a sus numerosos simpatizantes que lo esperaban al frente del hospital DF Star, donde prefirió no dirigirse a la prensa.

o

El juez a cargo de su proceso le prohibió expresarse a través de redes sociales, ya sea directamente o a través de terceros, bajo el argumento de que estaba usándolas para supuestamente obstruir a la justicia.

"Creemos que en 2026 Jair Bolsonaro será presidente de Brasil. El pueblo lo pide, el pueblo quiere al presidente Bolsonaro en 2026", comentó Marcia María, una de sus simpatizantes a la AFP.

El proceso judicial en contra de Jair Bolsonaro ha sido duramente criticado por parte del gobierno de Donald Trump, el cual considera que es una persecución política.

El expresidente fue acusado por supuestamente conspirar para aferrarse al poder luego de perder las elecciones de 2022 ante el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva. Además, fue inhabilitado electoralmente hasta 2030.

o

El líder de la derecha y ultraderecha en Brasil sigue defendiendo su postura al argumentar de que es inocente y es una víctima de sus contradictorios, lo que ha causado una fuerte crisis diplomática entre Brasilia y Washington.

