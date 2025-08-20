NTN24
Miércoles, 20 de agosto de 2025
Embajada de Estados Unidos

Este es el país en el que la embajada estadounidense suspendió el procesamiento de visas

agosto 20, 2025
Por: David Esteban Pinzón
El anuncio lo hizo la propia embajada estadounidense este miércoles por medio de un post en la red social X.

La embajada de Estados Unidos anunció este miércoles la suspensión del procesamiento de visas en un territorio mientras se abordan unas preocupaciones que no fueron puntualizadas.

La pausa en los trámites, cabe resaltar, no significa la prohibición de los viajes al país norteamericano, por lo que las visas válidas siguen vigentes, según corresponde.

Asimismo, y de acuerdo con lo informado por la representación diplomática en la red social X, se proporcionarán actualizaciones sobre la normalización de los servicios "tan pronto como haya un cambio".

En ese sentido, el país en cuestión en el que hubo una pausa en el procesamiento de visas hasta nuevo aviso es Zimbabue, luego del anuncio de la embajada estadounidense en la capital, Harare.

"Hemos suspendido los servicios rutinarios de visas en Harare mientras atendemos las inquietudes del Gobierno de Zimbabue", dijo la embajada en una publicación en X, en la que se reiteró con una imagen que la medida no constituye una prohibición de viaje.

El gobierno del país sudafricano, por su parte, no ha respondido hasta el momento a una solicitud de comentarios por parte de los usuarios que se enteraron de la novedad.

La pausa entró en vigor el 7 de agosto, según un aviso en el sitio web del Departamento de Estado de EE. UU., que decía que se aplicaba a todos los servicios de visa con excepción de la mayoría de las visas diplomáticas y oficiales.

La administración del presidente estadounidense Donald Trump ha restringido los viajes desde varios países africanos, afirmando que está trabajando para prevenir la permanencia excesiva de visas y su mal uso.

Según un informe del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en 2023 el 10,57% de los ciudadanos de Zimbabue tenían una tasa de permanencia excesiva con la visa.

A partir de esta semana, Estados Unidos exigirá a los solicitantes de visa de Zambia y Malawi el pago de fianzas de hasta 15.000 dólares para algunas visas de visitantes.

La administración Trump, entretanto, también ha suspendido el procesamiento de visas en Níger.

Angella Chirombo, residente de Harare, contó a Reuters que su hijo de 18 años había recibido una beca para realizar su licenciatura en la Universidad Estatal de Michigan y estaba esperando una entrevista para la visa en el momento en que se produjo la pausa.

"Se suponía que ya estaría en la escuela. Pagué todo lo demás y estaba esperando la visa para poder comprar los boletos", expresó.

Chirombo agregó que otros padres estaban considerando reservar entrevistas en otras embajadas estadounidenses en el sur de África, pero que ella no podría costear el viaje.

"Ahora dicen que podemos ir a Zambia y Namibia. Ni siquiera tengo dinero ahora mismo y no sé dónde conseguirlo. Son muchísimos los estudiantes afectados", dijo.

