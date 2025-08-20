Cambio en los requisitos de visa para EE. UU.: menores de 14 años y mayores de 79 años deberán cumplir con esta nueva condición

El Departamento de Estado de Estados Unidos informó que a partir del 2 de septiembre de 2025 se actualizará las categorías de solicitante que podrían ser elegibles para una exención de la entrevista para la visa de no inmigrante.

Todos los solicitantes menores de 14 años y mayores de 79 deberán asistir a una entrevista presencial con un oficial consular excepto:



• Solicitantes clasificables bajo los símbolos de visa A-1, A-2, C-3 (excepto asistentes, sirvientes o empleados personales de funcionarios acreditados), G-1, G-2, G-3, G-4, NATO-1 a NATO-6, o TECRO E-1.

• Los solicitantes de visas de tipo diplomático u oficial

• Solicitantes que renueven una visa B-1, B-2, B1/B2 de validez completa o una tarjeta/permiso de cruce fronterizo (para ciudadanos mexicanos) dentro de los 12 meses posteriores al vencimiento de la visa anterior, y que tuvieran al menos 18 años de edad al momento de la emisión de la visa anterior.

Para ser elegible para una exención de entrevista, los solicitantes deben presentar su solicitud en su país de nacionalidad o residencia, deben ser personas a las que nunca se les ha denegado la visa y no deben tener ninguna inelegibilidad aparente o potencial.

“Los funcionarios consulares podrían requerir entrevistas presenciales según el caso y por cualquier motivo”, indicaron.

Los solicitantes deben consultar los sitios web de las embajadas y consulados para obtener información más detallada sobre los requisitos y procedimientos de solicitud de visa y consultar sobre el estado operativo y los servicios de la embajada o consulado.

Cabe señalar que viajar a Estados Unidos se ha convertido en uno de los mayores propósitos para este 2025, ya sea por trabajo, estudio o turismo.

Para visitar el país norteamericano, los interesados deben solicitar la visa, un documento obligatorio que le permite al ciudadano el ingreso y permanencia en el país por un determinado periodo de tiempo.

Al momento de tramitar el documento, los viajeros deberán identificar el tipo de visa que necesite. Una de las opciones es la de inmigrante, otorgadas a ciudadanos extranjeros que desean ingresar a los Estados Unidos de manera temporal por turismo, tratamiento médico, negocios, trabajo temporal, estudio u otras razones similares.

Recientemente, la Embajada de Estados Unidos en Colombia reiteró la obligatoriedad de un requisito clave para aquellos que deseen tramitar dicho documento.

La Embajada de Estados Unidos en Bogotá recordó a los solicitantes de visas de estudiantes categorías F, M y J que deben proporcionar información sobre sus redes sociales como parte del trámite.

Los solicitantes deben registrar en el formulario DS-160 los nombres de usuario de los perfiles de cada una de las redes sociales que haya utilizado cinco años.

Dicha información suministrada debe ser precisa ya que constituye una declaración formal ante las autoridades estadounidenses.

"Los solicitantes deben certificar que la información proporcionada en su solicitud de visa es verdadera y correcta antes de firmarla y enviarla. Omitir información sobre redes sociales podría resultar en la denegación de la visa y en la inelegibilidad para futuras solicitudes", precisó la Embajada.

¿A quiénes aplica dicho requerimiento?

Categoría F: Para estudiantes académicos y sus familiares directos (F-1, F-2, F-3).

Categoría M: Para estudiantes vocacionales y sus familiares (M-1, M-2, M-3).

Categoría J: Para visitantes de intercambio, incluyendo participantes en programas culturales, académicos, investigadores y profesionales invitados, así como sus familiares (J-1, J-2).