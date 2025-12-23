Este martes se celebra la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Venezuela

El Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas se reune este martes 23 de diciembre para abordar las crecientes tensiones entre la administración de Donald Trump y el régimen de Nicolás Maduro, en momentos donde Estados Unidos bloqueó la salida e ingreso de buques petroleros a Venezuela.

La reunión fue solicitada por Venezuela y respaldada por sus aliados China y Rusia.

Horas antes de la reunión, Maduro envió una carta a Naciones Unidas para advertir que las acciones de Estados Unidos afectarán el suministro de petróleo y energía en América Latina.

El bloqueo de tanqueros, además se suma a sanciones económicas, cierre del espacio aéreo y el mega despliegue militar contra el narcotráfico que se mantiene en el Caribe.

Además, el pasado 17 de diciembre Maduro informó que sostuvo una conversación telefónico con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y denunció una "escalada de amenazas" tras el anuncio de Washington de un "bloqueo total" a buques sancionados.

Maduro "subrayó que tales declaraciones deben ser rechazadas categóricamente por el sistema de Naciones Unidas, por constituir una amenaza directa a la soberanía, al derecho internacional y a la paz", agregó el texto.

Por su parte, Farhan Haq, portavoz de la ONU afirmó que Guterres, quiere evitar una "mayor escalada" en las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela.