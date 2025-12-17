NTN24
Miércoles, 17 de diciembre de 2025
Miércoles, 17 de diciembre de 2025
Nicolás Maduro

Maduro habló por teléfono con el secretario general de la ONU y denunció "escalada de amenazas" de Estados Unidos

diciembre 17, 2025
Por: Agencia France Presse - AFP
Nicolás Maduro y Antonio Guterrez / FOTO: EFE
Nicolás Maduro y Antonio Guterrez / FOTO: EFE
El dictador advirtió al organismo tras el anuncio de Washington de un "bloqueo total" a buques petroleros.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, habló el miércoles por teléfono con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y denunció una "escalada de amenazas" tras el anuncio de Washington de un "bloqueo total" a buques "sancionados" que transporten petróleo para Caracas.

Durante la llamada, en la que alertó "sobre la escalada de amenazas contra Venezuela y sus graves implicaciones para la paz regional", Maduro "denunció" comentarios de su homólogo estadounidense, Donald Trump, en los que "afirmó de manera inaceptable que el petróleo, las riquezas naturales y el territorio venezolano le pertenecían", indica un comunicado de la Cancillería.

o

Maduro "subrayó que tales declaraciones deben ser rechazadas categóricamente por el sistema de Naciones Unidas, por constituir una amenaza directa a la soberanía, al derecho internacional y a la paz", agregó el texto.

La decisión de Trump de bloquear los petroleros se suma al despliegue militar que ordenó desde agosto en el Caribe y el Pacífico con el argumento de luchar contra el narcotráfico. Caracas denuncia que las maniobras militares buscan en realidad forzar un "cambio de régimen para apropiarse del petróleo".

"El presidente de los Estados Unidos pretende imponer de manera absolutamente irracional un supuesto bloqueo militar naval a Venezuela con el objetivo de robarse las riquezas que pertenecen a nuestra Patria", indicó el régimen venezolano en un comunicado.

o

Asimismo, la dictadura señaló que Trump viola el derecho al "libre comercio y la libre navegabilidad", al lanzar "una amenaza temeraria y grave contra" Venezuela.

Fuerzas militares desplegadas en el Caribe incautaron el 10 de diciembre un buque cisterna que estaba sancionado por el Departamento del Tesoro, y que acababa de salir de Venezuela cargado de petróleo.

Temas relacionados:

Nicolás Maduro

António Guterres

Venezuela

ONU

Estados Unidos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿La arremetida de Petro y Maduro contra José Antonio Kast en Chile demuestra su miedo frente a la presión de Estados Unidos sobre Venezuela?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Fentanilo, ¿arma de destrucción masiva?: el análisis de experto tras la postura de Trump y Sheinbaum

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"No es cierto que las expropiaciones (a petroleras de EE. UU.) fueron en forma amistosa, fue con un fusil en el cuello": expresidente de Palmaven, filial de PDVSA, a NTN24

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Cuál es el alcance de la relación entre Irán y Venezuela que denuncia EE. UU.?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Colombia no podría ni siquiera considerar darle asilo": Juan Falkonerth analiza hipótesis de la canciller sobre Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cuál es el balance de las explicaciones ante el Congreso de Marco Rubio y Pete Hegseth sobre despliegue cerca de Venezuela?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Donald Trump - EFE
Régimen venezolano

Estados Unidos anunció que "el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera"

Hugo Chávez/ Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
Petróleo en Venezuela

"No es cierto que las expropiaciones (a petroleras de EE. UU.) fueron en forma amistosa, fue con un fusil en el cuello": expresidente de Palmaven, filial de PDVSA, a NTN24

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

María Corina Machado ya no está en Oslo y durante estos días está "atendiendo citas médicas", según Vente Venezuela

Manifestación en Caracas en apoyo a Irán - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Venezuela se transformó en el portaviones de Rusia, Irán y China en Latinoamérica": experto sobre informe que reveló que el régimen financió el programa nuclear de Teherán

Gustavo Petro y Nicolás Maduro - EFE
La Noche

¿La arremetida de Petro y Maduro contra José Antonio Kast en Chile demuestra su miedo frente a la presión de Estados Unidos sobre Venezuela?

Más de Actualidad

Ver más
Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado - AFP
María Corina Machado, Nobel de Paz

En vivo: hija de María Corina Machado recibe en nombre de su madre el Premio Nobel de la Paz 2025 en Oslo

Cierre del espacio aéreo de Venezuela - Captura Flightradar
Régimen de Maduro

Una de las principales operadoras turísticas rusas suspende vuelos a Venezuela por cierre del espacio aéreo

Foto AFP
Narcotráfico

Estos son los grupos terroristas de América Latina incluidos en la lista oficial del Departamento de Estado de EE. UU.

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

China frustrada y furiosa reclama a México, Panamá, Perú, Chile y otros países

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Oslo y el renacimiento democrático de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado - AFP
María Corina Machado, Nobel de Paz

En vivo: hija de María Corina Machado recibe en nombre de su madre el Premio Nobel de la Paz 2025 en Oslo

Alemania elegida sede de la Eurocopa femenina 2029 | Foto: EFE
Fútbol femenino

La UEFA anuncia que Alemania será anfitriona de la Eurocopa femenina 2029

Cierre del espacio aéreo de Venezuela - Captura Flightradar
Régimen de Maduro

Una de las principales operadoras turísticas rusas suspende vuelos a Venezuela por cierre del espacio aéreo

Marte | Foto Canva
Nave Espacial

Alarma en la NASA: pierde contacto con una de sus naves más importantes en Marte y no saben qué pasó

Futbolistas Lionel Messi y Thomas Müller - Fotos: AFP
Messi

"No necesito tanto mi historia para sentirme seguro": Messi y Müller le ponen picante a la final de la MLS Cup entre Inter Miami y Vancouver Whitecaps

Starlink | Foto AFP
Tecnología

Starlink habilita conexión directa al celular en países de Latinoamérica: teléfonos compatibles y cobertura

Foto AFP
Narcotráfico

Estos son los grupos terroristas de América Latina incluidos en la lista oficial del Departamento de Estado de EE. UU.

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre