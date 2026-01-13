Captan a Cristiano Ronaldo llorando totalmente desconsolado en el banquillo tras partido entre Al Hilal vs. Al Nassr

El Al-Hilal, dirigido por el entrenador italiano Simone Inzaghi, derrotó al Al-Nassr, comandado por el estratega portugués Jorge Jesus , 3-1.

El partido disputado el pasado 12 de enero hizo parte de la jornada número 14 de la Liga Profesional Saudí.

En el derbi de la capital, los liderados dentro del campo por Crisitano Ronaldo se adelantaron presisamente con un gol del experimentado delantero luso en la primera mitad.

No obstante, Al-Hilal remontó en la segunda parte con goles de Salem Al Dawsari, Mohamed Kanno y Rúben Neves.

El partido fue clave para que Al-Hilal se consolidara como líder de la liga, ampliando su ventaja a siete puntos sobre su rival de ciudad.

Tras el partido se evidenció una imagen triste para muchos fanáticos de CR7: el apodado ‘comandante’ lloró en el banquillo por perder este trámite.

En el video captado por la televisión saudí se ve a Ronaldo totalmente desconsolado por la derrota de su oncena.

A pesar de anotar su gol número 959, Ronaldo mantiene una sequía de títulos con el cuadro que habitualmente viste de amarillo.

Desde su llegada al plantel ‘Faris Najd’, el balance no le favorece al ‘bicho’: 14 torneos jugados (la liga 2025/26 en curso), 13 perdidos, hasta el momento.

El portugués ha disputado cuatro Ligas (una en curso), cuatro Copas, dos Champions de Asia y cuatro Supercopas.

Cabe agregar que, en cuanto a sus últimos seis enfrentamientos, Al-Hilal ha ganado 2 veces, han empatado 3 veces y Al-Nassr ha ganado 1 vez.