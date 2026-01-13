NTN24
Cristiano Ronaldo

Captan a Cristiano Ronaldo llorando totalmente desconsolado en el banquillo tras partido entre Al Hilal vs. Al Nassr

enero 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Cristiano Ronaldo. futbolista portugués - Foto: EFE
Cristiano Ronaldo. futbolista portugués - Foto: EFE
El partido fue clave para que Al-Hilal se consolidara como líder de la liga saudí.

El Al-Hilal, dirigido por el entrenador italiano Simone Inzaghi, derrotó al Al-Nassr, comandado por el estratega portugués Jorge Jesus , 3-1.

El partido disputado el pasado 12 de enero hizo parte de la jornada número 14 de la Liga Profesional Saudí.

o

En el derbi de la capital, los liderados dentro del campo por Crisitano Ronaldo se adelantaron presisamente con un gol del experimentado delantero luso en la primera mitad.

No obstante, Al-Hilal remontó en la segunda parte con goles de Salem Al Dawsari, Mohamed Kanno y Rúben Neves.

El partido fue clave para que Al-Hilal se consolidara como líder de la liga, ampliando su ventaja a siete puntos sobre su rival de ciudad.

Tras el partido se evidenció una imagen triste para muchos fanáticos de CR7: el apodado ‘comandante’ lloró en el banquillo por perder este trámite.

En el video captado por la televisión saudí se ve a Ronaldo totalmente desconsolado por la derrota de su oncena.

A pesar de anotar su gol número 959, Ronaldo mantiene una sequía de títulos con el cuadro que habitualmente viste de amarillo.

o

Desde su llegada al plantel ‘Faris Najd’, el balance no le favorece al ‘bicho’: 14 torneos jugados (la liga 2025/26 en curso), 13 perdidos, hasta el momento.

El portugués ha disputado cuatro Ligas (una en curso), cuatro Copas, dos Champions de Asia y cuatro Supercopas.

o

Cabe agregar que, en cuanto a sus últimos seis enfrentamientos, Al-Hilal ha ganado 2 veces, han empatado 3 veces y Al-Nassr ha ganado 1 vez.

