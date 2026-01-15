NTN24
Jueves, 15 de enero de 2026
Fútbol

Barcelona avanza a cuartos de final de la Copa del Rey tras vencer a un equipo donde juega un colombiano

enero 15, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Barcelona vs. Racing de Santander - Foto EFE
Barcelona vs. Racing de Santander - Foto EFE
El equipo catalán se une al Athletic de Bilbao, Alavés, Albacete, Atlético de Madrid, Real Betis, Real Sociedad y Valencia en cuartos de final.

Los goles de Ferran Torres y Lamine Yamal en el segundo tiempo dieron al Barcelona una trabajada victoria de 2 a 0 sobre el líder de la segunda división, el Racing de Santander, donde juega un colombiano, en la Copa del Rey el jueves, enviándolos a los cuartos de final.

En un partido muy disputado, el gol llegó en el minuto 66, cuando Torres calculó a la perfección su carrera para superar la trampa del fuera de juego y aprovechó un pase en profundidad antes de superar al portero Jokin Ezkieta y rematar a puerta vacía.

o

En pleno tiempo añadido, después de que Manex Lozano, del Racing, fallara un disparo fácil a corta distancia, el Barcelona no desperdició la oportunidad de sentenciar el partido con Yamal culminando un rápido contraataque.

El centrocampista colombiano Gustavo Puerta, que juega con el Racing de Santander, estuvo presente en el encuentro, pero desde el banquillo, pues el director técnico José Alberto López no lo tuvo en cuenta para esta instancia.

El Barcelona se une al Athletic de Bilbao, Alavés, Albacete, Atlético de Madrid, Real Betis, Real Sociedad y Valencia en cuartos de final. La Federación Española de Fútbol realizará el sorteo de cuartos de final el lunes, con eliminatorias programadas del 3 al 5 de febrero.

Decidido a evitar un destino similar al del Real Madrid, que fue sorprendido por el Albacete de una división inferior el miércoles, el técnico del Barcelona, Hansi Flick, alineó un equipo casi con todos sus efectivos en el Estadio El Sardinero.

Los visitantes dominaron la posesión al principio, pero se encontraron con un Racing firme. Dani Olmo desperdició una ocasión de oro, mientras que el portero del Barcelona, Joan García, reaccionó con inteligencia para impedir el gol de Camara Suleiman, del Racing, en una primera parte muy animada.

Después de que Torres marcara el primer gol en el minuto 66, Ezkieta realizó dos paradas magníficas en los últimos compases, negando a Fermín López y al suplente Robert Lewandowski desde corta distancia en el minuto 80 y manteniendo vivas las esperanzas del Racing.

Los anfitriones pensaron que habían empatado dos veces en los últimos momentos, pero ambos goles fueron anulados por fuera de juego.

Lozano, suplente del Racing, tuvo una oportunidad de oro para empatar, al lanzarse a toda velocidad en un contraataque. Sin embargo, optó por disparar a corta distancia en lugar de pasar a un compañero desmarcado, lo que permitió a García realizar una atajada.

o

El Barcelona aprovechó la oportunidad fallada en la siguiente jugada. Un centro raso de Raphinha encontró a Yamal, quien remató para sellar la victoria y el pase del Barcelona a cuartos de final.

