Martes, 04 de noviembre de 2025
Régimen de Maduro

"Esto es una pelea de burro con tigre; no es traición implorar la ayuda de cualquier tipo": Yon Goicoechea a quien el régimen le quiere quitar la nacionalidad venezolana

noviembre 4, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
El dirigente nacional de Voluntad Popular confesó que el ver su nacionalidad amenazada le “ha generado una honda indignación y una ofensa enorme”.

Yon Goicoechea, dirigente nacional de Voluntad Popular, a quien el régimen de Nicolás Maduro busca despojarlo de su nacionalidad venezolana, se pronunció sobre su caso en entrevista para La Tarde de NTN24.

Consideró que la nacionalidad no la decide “ni 10 mil Diosdados Cabello”. “Soy venezolano porque nací en Venezuela y tengo sangre venezolana. Pero sobre todo porque he dedicado mi vida a la libertad de mi país”, sostuvo.

o

Pese a su convicción, confesó que el ver su nacionalidad amenazada le “ha generado una honda indignación y una ofensa enorme”.

A su vez, enumeró varios hechos por los que a quienes debería quitársele la nacionalidad es a los líderes del régimen de Venezuela y revalidó su posición en favor de una acción de Estados Unidos que provoque el fin de la dictadura de Maduro.

“Presidente Trump, adelante, que el pueblo de Venezuela está esperando el apoyo para sacar a Nicolás Maduro del poder”, aseveró. “Esto es una pelea de burro con tigre; no es traición a la patria implorar ayuda”, reiteró.

"Esto es una pelea de burro con tigre; no es traición implorar la ayuda de cualquier tipo": Yon Goicoechea a quien el régimen le quiere quitar la nacionalidad venezolana

