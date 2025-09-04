“Esto tiene que ver con el discurso de odio contra las fuerzas armadas”: Coronel tras intento de quemar vivos a militares en Colombia

En Colombia ocurrió un salvaje ataque contra militares que cumplían misiones anti-drogas en una región cocalera del Putumayo, cerca de la frontera con Ecuador.

Supuestos campesinos controlados por disidencias narcotraficantes de las FARC rociaron con combustible e intentaron quemar vivos a un teniente y un soldado profesional.

Para hablar de este tema se conectó en NTN24 el coronel retirado del Ejército Nacional, Carlos Javier Soler, quien señaló que estos ataques a la fuerza pública ocurren por el discurso de odio infundido contra los militares y los policías, y también culpó al presidente Gustavo Petro por “dejarlos solos”.

“El tema tiene que ver con un discurso de odio que se ha vendido en contra de las fuerzas militares e irrespeto a la figura de autoridad. Todo este maltrato ha llevado a un discurso de violencia ha llevado a que algunos piensen que están por encima de la ley y los atacan”, dijo el militar retirado.

“La soledad del mando se habla en todos los sentidos, pero esto se ve más fuerte cuando usted ve a un presidente de la República que le secuestran 20 soldados y le dan de baja a un cabecilla de un grupo ilegal que desertó al proceso de paz y el presidente sale a decir que pobrecito la baja del terrorista en combate, pero no se refiere a los soldados secuestrados, cuando vemos que matan a unos policías y él no asiste al funeral. Entonces el comandante dela fuerza pública que tiene que reestablecer el orden de algo que él mismo armó por el mal manejo de los acuerdos de paz no los acompaña, entonces se sienten solos”, puntualizó Soler.