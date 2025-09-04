Periodista da una sentencia para la selección Colombia si no derrota a Bolivia en las eliminatorias: “que se vayan todos”

Este jueves la selección Colombia se juega su clasificación de local en Barranquilla al próximo Mundial ante su similar de Bolivia en un partido en el que se espera una victoria de los dirigidos por Néstor Lorenzo debido a su favoritismo.

Una victoria de la ‘tricolor’ la clasificaría directamente a la próxima cita mundialista y eso es lo que espera su afición, pues lleva más de cinco partidos en la eliminatoria sin conocer la victoria.

Una derrota no sería la perdición, pues una derrota de Venezuela ante Argentina, le daría chance a Colombia de conseguir su tiquete en la última fecha ante la Vinotinto como visitante, pero esa no es la idea.

Al respecto habló el periodista Carlos Antonio Vélez en el programa ‘Planeta Fútbol’ de Win Sports, quien fue contundente con su opinión al aseverar que, si Colombia no le gana a Bolivia en Barranquilla “se tienen que ir todos”.

“Si no le ganamos a Bolivia, que se vayan todos, pues los que se tienen que ir, el cuerpo técnico y el club de amigos, pero se tienen que ir después del partido, no es que vamos a esperar ante Venezuela, no, de una vez así clasifique el equipo por la victoria de Argentina ante Venezuela. Es el rival más débil que se pueda encontrar, no le hace un gol al arcoíris, nunca hace gol aquí en Colombia, todos lo han goleado, hasta Perú le ganó. Si no es ahora, ¿cuándo? Este es un partido que hay que ganar sí o sí”, expresó el comentarista.

Sus palabras han generado diferentes reacciones de parte de los aficionados entre quienes están de acuerdo con Vélez y quienes no piensan como él: “No podemos perder”, dato interesante ese de que solo ha ganado cuatro partidos de visitante en la historia”, “toda la razón en lo que dice”, “hasta la sede hay que cambiarla si perdemos”, entre otros.

A partir de las 6:30 de la tarde (hora de Colombia) se disputará la penúltima fecha de las eliminatorias sudamericanas con los partidos Argentina vs. Venezuela, Colombia vs. Bolivia, Paraguay vs. Ecuador, Uruguay vs. Perú y Brasil vs. Chile.