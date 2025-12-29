"Esto ya es una guerra": Georg Eickhoff sobre ataque de EE.UU. contra una instalación portuaria en Venezuela

Recientemente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó un ataque contra una instalación portuaria en Venezuela en la que aparentemente "cargan los barcos con drogas".

Al respecto, el internacionalista Georg Eickhoff, quien es especialista en temas de América Latina, se refirió durante una entrevista con NTN24 a la acción estadounidense que ocurre en medio de las tensiones con el régimen de Nicolás Maduro.

En primera instancia, Eickhoff calificó el ataque como "la continuación lógica de esta escalada de presión sobre el narco régimen".

"El presidente Trump y su equipo identifican el gobierno usurpado de Venezuela, al señor Maduro, con el narcotráfico", dijo.

En cuanto al anuncio de Trump, que se conoció anteriormente sin mucha relevancia, el experto señaló que "lo normal en una guerra es que primero se hacen las cosas y después se dicen porque también pueden salir mal".

"En una operación en tierra puede haber muchas maneras de tener éxito o no. No sabemos nada del tamaño de la operación, no sabemos nada de armas utilizadas ni de posibles bajas. O sea, es un caso bastante normal en las guerra y esto ya es una guerra", comentó.

El analista aseguró que la estrategia de incertidumbre es "el ABC de la guerra", por lo que explicó que "esta creación de incertidumbre para el enemigo" es fundamental porque "en las guerras se ejecutan operaciones muchísimo más grandes y no se habla de ellas".

"Después de que pase una cosa así, sus profesionales de la guerra lo utilizan precisamente para crear esa incertidumbre que conviene", dijo.