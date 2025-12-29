NTN24
Lunes, 29 de diciembre de 2025
Administración Trump

Trump confirma que Estados Unidos destruyó una instalación en Venezuela: "Hubo una gran explosión en la zona portuaria donde cargan los barcos con drogas"

diciembre 29, 2025
Por: Redacción NTN24
Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Trump se pronunció luego de que en una entrevista el pasado viernes 26 de diciembre hablara del ataque.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó en medio de una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que hubo un ataque en Venezuela.

"Hubo una gran explosión en la zona portuaria donde cargan los barcos con drogas. Atacamos todos los barcos y ahora hemos atacado la zona", dijo Trump, sin dar más detalles, en su complejo de Mar-a-Lago, en Florida.

Trump se pronunció luego de que en una entrevista el pasado viernes 26 de diciembre hiciera una importante declaración relacionada con la creciente presión militar y económica que su administración está ejerciendo sobre el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

“No sé si leyeron o vieron, que tienen una gran planta o unas grandes instalaciones de donde vienen los barcos. Hace dos noches, la eliminamos por completo. Así que les dimos un golpe muy duro”, dijo el mandatario.

La declaración se dio durante una entrevista con el empresario John Catsimatidis y Rita Cosby en su podcast “El Show de Cats & Cosby”, que se encuentra en diferentes plataformas.

Sin embargo, no hubo confirmación inmediata de la información por parte de organismos o cuentas gubernamentales estadounidenses que suelen verificar los pronunciamientos de Trump.

El diario The New York Times, que también informó el lunes sobre las declaraciones de Trump a Catsimatidis, cita a funcionarios que afirmaron que el presidente se refería a una planta de procesamiento de drogas en Venezuela y que esta fue destruida, pero no dieron más detalles.

Las acciones descritas por Trump podrían corresponder a algunas supuestas explosiones vistas por testigos en una zona industrial cerca de la ciudad de Maracaibo, aunque estas versiones no han sido oficialmente verificadas.

Lo cierto es que el presidente de los Estados Unidos ha dicho en múltiples oportunidades en que habrá operaciones terrestres en contra de organizaciones del narcotráfico por tierra.

"Las drogas que llegan por mar han bajado un 94 por ciento y estamos tratando de investigar quién es ese 6 por ciento. Pero han bajado un 94 por ciento y estaremos golpeándolos también en tierra, lo cual es mucho más fácil de hacer", ha dicho Trump en varias oportunidades.

También ha autorizado operaciones de la CIA en Venezuela y ha enviado duras advertencias a los narcotraficantes: "Sabemos todo sobre ellos. Vamos a iniciar el mismo proceso en tierra porque conocemos cada ruta, cada casa, sabemos dónde viven, lo sabemos todo sobre ellos".

Trump también ha sido muy contundente en sus mensajes a Nicolás Maduro, por quien Estados Unidos ofrece US$50 millones de recompensa, asegurando que lo más inteligente que puede hacer es abandonar el poder en Venezuela.

"Eso depende de él, de lo que quiera hacer. Creo que sería inteligente de su parte hacerlo", mencionó Trump el pasado 22 de diciembre.

“Si quiere jugar rudo, será la última vez que lo haga”, añadió entonces el titular de la Casa Blanca.

