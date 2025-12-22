NTN24
Venezuela

"Esto ya no se trata de derecha o de izquierda, se trata de un pueblo sometido": analista sobre crisis humanitaria en Venezuela

diciembre 22, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
Vanessa Sánchez, analista política venezolana, habló en La Mañana de NTN24 sobre la violación de derechos humanos en Venezuela.

La situación política en Venezuela acaparó la atención en la reciente reunión de jefes de Estado del Mercosur en Foz de Iguazú, Brasil, donde varios gobiernos latinoamericanos expresaron su preocupación por la crisis humanitaria y democrática que atraviesa el país caribeño.

Los gobiernos de Argentina, Paraguay, Panamá, Bolivia, Ecuador y Perú emitieron un comunicado conjunto en el que manifestaron su inquietud por "la usurpación del poder por parte de Nicolás Maduro" y la situación de los cientos de presos políticos que permanecen en las cárceles venezolanas.

Al respecto, la analista política venezolana Vanessa Sánchez señaló que este comunicado "viene a ser una presión importante en términos de diplomacia y de derecho internacional".

o

Recordó que Venezuela está actualmente suspendida del Mercosur "por el protocolo de Ushuaia, precisamente por el no compromiso democrático".

Asimismo, destacó que la crisis venezolana afecta directamente a la región: "La migración de más de 8 millones de venezolanos pone presión sobre las fronteras de Perú, de Chile, de Colombia, Brasil, y pone no solamente temas de migratorio, sino también está todo el tema del Tren de Aragua, está el tema de las familias separadas, del tema de legalización".

Sánchez explicó que países como Brasil y Colombia, con gobiernos de izquierda, "han tenido una vía mucho más gris en cuanto al reconocimiento o no reconocimiento de Maduro en mantener canales de comunicación con Caracas".

Sin embargo, enfatizó que "lo que sucede en Venezuela traspasa el análisis ideológico. Esto ya no se trata de derecha o de izquierda, esto se trata de un pueblo sometido".

