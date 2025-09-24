“Estos grupos amenazan nuestra seguridad nacional”: EE. UU. y países latinoamericanos denuncian al Tren de Aragua y el Cartel de los Soles en la ONU

Durante un evento paralelo a la 80 Asamblea General de las Naciones Unidas, representantes de Estados Unidos y de distintos países de Latinoamérica advirtieron sobre la creciente amenaza del Tren de Aragua y el Cartel de los Soles, dos organizaciones criminales transnacionales que, según las denuncias, operan con el régimen de Nicolás Maduro.

El encuentro organizado por el Departamento de Estado estadounidense, contó con la participación de cancilleres, embajadores y altos funcionarios, quienes resaltaron la necesidad de fortalecer la cooperación internacional para frenar el avance de estas redes de narcotráfico y terrorismo.

Entre los países que elevaron su voz estuvo Ecuador, cuya canciller subrayó que su gobierno ha asumido la lucha contra el crimen organizado como una “política de Estado”.

Por su parte, el subsecretario de Política Exterior de Argentina, Juan Navarro, destacó la urgencia de diseñar políticas coordinadas para enfrentar a estas organizaciones que “comparten rutas y redes para el tráfico de cocaína desde nuestra región hacia el resto del mundo”.

“Durante este año hemos designado como organizaciones terroristas al Tren de Aragua y al Cartel de los Soles, ambas vinculadas al narcotráfico transnacional”, afirmó Navarro, en línea con las decisiones de varios gobiernos latinoamericanos y de Washington.

Finalmente, el coordinador interino de la lucha contra el terrorismo del Departamento de Estado de EE. UU. aseguró que la administración Trump utilizará “todas las herramientas disponibles, incluyendo las propias del combate al terrorismo, para enfrentar a estas organizaciones y proteger la soberanía de las naciones en el hemisferio occidental”.