Partido de Colombia en fase de grupos es uno de los más caros del Mundial 2026

A seis meses de que comience el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, ha crecido la expectativa entre los aficionados por lo que será la cita orbital que contará por primera vez con 48 selecciones de todo el mundo.

Luego de que el pasado viernes se conocieran los resultados del sorteo, los aficionados se han volcado a comprar sus entradas con anticipación pese al alto costo que tendrá la edición del Mundial 2026.

En las últimas horas se conoció que uno de los encuentros de Colombia en la fase de grupos es uno de los más caros de todo el torneo, según un sondeo realizado por el medio deportivo The Athletic.

Se trata del partido de la tercera jornada de la fase de grupos entre Colombia y Portugal, que se disputará en Miami, Estados Unidos.

Una entrada para el encuentro entre cafeteros y lusos, que se disputará en el Hard Rock Stadium, cuesta más de 2 mil dólares en sitios de reventa.

Y es que según el listado de The Athletic, este encuentro de la fase de grupos solo es superado por los encuentros de semifinales y la gran final, lo que ha sorprendido a los aficionados.

Este partido de la fase de grupos, que tendrá lugar el 27 de junio de 2026, será el primer enfrentamiento de estas dos selecciones en toda la historia.

VEA TAMBIÉN Jugador de la selección Colombia, clave en el esquema de Néstor Lorenzo, será operado de la rodilla a seis meses del Mundial o

Además, los aficionados colombianos se han visto motivados por ver por primera vez a Cristiano Ronaldo enfrentando a la selección cafetera.

Antes de que se conociera el resultado del sorteo, dicho encuentro estaba a tan solo 400 dólares, por lo que el aumento ha sido exponencial con respecto a los valores actuales.