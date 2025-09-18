NTN24
Jueves, 18 de septiembre de 2025
Estos son los cambios que se vienen en el examen cívico para obtener la ciudadanía en Estados Unidos

septiembre 18, 2025
Por: Redacción NTN24
El nuevo test entrará en vigor a partir del 20 de octubre de 2025.

El Gobierno de Estados Unidos, en cabeza del presidente Donald Trump, realizó cambios en el examen cívico que deben presentar las personas que buscan acceder a la ciudadanía estadounidense.

Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), el examen evalúa la comprensión de un extranjero sobre la historia y otros aspectos de Estados Unidos en concordancia con los requisitos legales y es uno de varios pasos del proceso de naturalización.

Así las cosas, la nueva versión del examen cívico de 2025 evaluará con mayor rigor los conocimientos de los aspirantes sobre la historia, los valores cívicos y el funcionamiento del Gobierno.

El nuevo test entrará en vigor a partir del 20 de octubre de 2025 y lo deberán presentar quienes hagan la solicitud de naturalización mediante el Formulario N-400.

“La ciudadanía estadounidense es la ciudadanía más sagrada del mundo y debe reservarse solo para los extranjeros que adopten plenamente nuestros valores y principios como nación. Al garantizar que sólo puedan naturalizarse aquellos extranjeros que cumplan con todos los requisitos de elegibilidad, entre estos saber leer, escribir y hablar en inglés y comprender el gobierno y la educación cívica de EE. UU., el pueblo estadounidense puede estar seguro de que quienes se unen a nosotros como conciudadanos están completamente asimilados y contribuirán a la grandeza de Estados Unidos. Estos cambios cruciales son los primeros de muchos”, dijo el portavoz de USCIS, Matthew Tragesser.

Entre los cambios más notables se encuentran el aumento del número de preguntas, que pasa de 100 a 128.

Además, el oficial de inmigración hará preguntas hasta que el candidato responda 12 de forma incorrecta o 9 de forma incorrecta, cambiando el modelo actual de 10 para responder correctamente 6.

También hay excepciones, pues los mayores de 65 años y con 20 años de residencia permanente en el país, quienes solo deberán 6 de 10 preguntas, de una lista especial.

El examen será una versión basada en la prueba de 2020 que implementó Trump en su primer mandato, pero que fue suspendida un año después por el presidente Joe Biden para retornar al formato de 2008.

De acuerdo con USCIS, aproximadamente una de cada cuatro preguntas es nueva o fue modificada.

