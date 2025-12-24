NTN24
Miércoles, 24 de diciembre de 2025
Miércoles, 24 de diciembre de 2025
Imagen representativa de la Navidad - Foto referencia: Canva
Imagen representativa de la Navidad - Foto referencia: Canva
Navidad

Estos son los países que no celebran Navidad, entre ellos, uno de Sudamérica

diciembre 24, 2025
Por: Natalya Baquero González
Con la separación de la iglesia y el Estado esta y otras festividades religiosas fueron reemplazadas desde hace más de 100 años.

Este jueves en muchas partes del mundo se celebrará una de las fechas más esperadas en el año, la Navidad, una festividad cristiana que cada 25 de diciembre conmemora el nacimiento de Jesucristo según lo establecido dentro del calendario gregoriano.

Esta fecha, marcada en su inicio por el cristianismo, con el tiempo ha dejado de ser un tema religioso para convertirse en una celebración que no conoce de ideologías y que se caracteriza por la unión familiar, las cenas navideñas, juegos pirotécnicos y los regalos, tanto en territorio latinoamericano como en otras partes del mundo.

Aunque es una de las festividades más esperadas en el año, en Sudamérica, existe un país que junto a otras naciones como Arabia Saudita, Irán, Argelia, Tayikistán, Brunéi, Somalia, Corea del Norte, China y Tailandia.

Se trata de Uruguay, que, a diferencia de otras naciones en la región, desde hace más de 100 años no conmemora ninguna de las fiestas religiosas establecidas, como lo son la Navidad, Día de Reyes, Semana Santa o Día de la Virgen.

o

Esta fue una de las múltiples acciones que tomó la nación sudamericana, la cual separó por completo el Estado de la Iglesia católica a mediados de 1918, convirtiéndose así en un país laico. El cual por medio de una ley en 1919 tomo la decisión de mantener los días feriados, pero bajo otras denominaciones.

Desde aquel entonces, la Navidad fue reemplazada por el Día de la Familia, el Día de Reyes por el Día de los Niños, Semana Santa es la Semana del Turismo y el Día de la Virgen fue establecido como el Día de las Playas.

No obstante, en el país del Cono Sur, aunque el 25 de diciembre no se celebre oficialmente la Navidad, no significa que las ciudades uruguayas no se vistan de luces de colores y que en los hogares no haya árboles, claro está que no es de la misma dimensión que en otras naciones de la región.

A pesar de ser una fecha religiosa en Uruguay, este sigue siendo un día dedicado al festejo, al compartir entre familias y amigos, actividades características de la Navidad.

Aunque muchos creen que Jesucristo nación en primavera, fue el emperador Constantino el encargado de establecer de forma oficial la fecha para la conmemoración del nacimiento de Jesús en el Imperio Romano.

El pontífice del momento, el papa Julio I, fue quien hizo oficial la fecha que hoy en día sigue siendo celebrada en todos los rincones del mundo.

Temas relacionados:

Navidad

Uruguay

Fiesta

Religión

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Estamos a horas de Nochebuena y son más de mil familias que van a tener sus mesas vacías, porque va a faltar alguien": activista de DD.HH. sobre presos políticos en Venezuela

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Una vez caiga Maduro veremos qué pasa en Cuba y seguramente caerá Ortega Murillo”: Héctor Schamis

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"No es una frase al pasar, es una señal estratégica de distorsión dura": capitán de navío (r) sobre advertencia de Trump a Maduro

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Penas de más de 1.300 años contra pandilleros en El Salvador: ¿justicia o propaganda del gobierno de Bukele?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Esto ya no se trata de derecha o de izquierda, se trata de un pueblo sometido": analista sobre crisis humanitaria en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Nobel de Paz de María Corina Machado: un reconocimiento a la lucha por la democracia en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Donald Trump - EFE
Régimen venezolano

Estados Unidos anunció que "el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera"

Hugo Chávez/ Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
Petróleo en Venezuela

"No es cierto que las expropiaciones (a petroleras de EE. UU.) fueron en forma amistosa, fue con un fusil en el cuello": expresidente de Palmaven, filial de PDVSA, a NTN24

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

María Corina Machado ya no está en Oslo y durante estos días está "atendiendo citas médicas", según Vente Venezuela

Manifestación en Caracas en apoyo a Irán - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Venezuela se transformó en el portaviones de Rusia, Irán y China en Latinoamérica": experto sobre informe que reveló que el régimen financió el programa nuclear de Teherán

Gustavo Petro y Nicolás Maduro - EFE
La Noche

¿La arremetida de Petro y Maduro contra José Antonio Kast en Chile demuestra su miedo frente a la presión de Estados Unidos sobre Venezuela?

Más de Actualidad

Ver más
Embajada de EE.UU. rechazó paro armado ejecutado por el ELN - Foto: EFE
Embajada de Estados Unidos

“Expresamos nuestro contundente rechazo a las reiteradas amenazas”: el mensaje de la Embajada de EE. UU. en Colombia ante el paro armado anunciado por el ELN

Familiares de presos políticos piden su liberacióna antes de Navidad - Foto: EFE
Presos políticos en Venezuela

"Se trata de una política generalizada en contra de todos los sectores de la sociedad civil": analista sobre presos políticos en Venezuela

Airbus A320 (AFP)
Airbus

Menos de 100 aviones A320 siguen inmovilizados y la crisis en los aeropuertos se normaliza

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Navidad con 2,156 presos políticos en tiranías de Venezuela, Cuba y Nicaragua

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Oslo y el renacimiento democrático de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Embajada de EE.UU. rechazó paro armado ejecutado por el ELN - Foto: EFE
Embajada de Estados Unidos

“Expresamos nuestro contundente rechazo a las reiteradas amenazas”: el mensaje de la Embajada de EE. UU. en Colombia ante el paro armado anunciado por el ELN

Lionel Messi/ Selección Colombia 2005 - Fotos EFE
Messi

"Lo llamaron loco": importante plataforma iguala a Messi con reconocido jugador del fútbol colombiano

Trofeos de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana - Foto: EFE
Copa Libertadores

Así quedaron los cruces de los equipos venezolanos en fases previas de la Copa Libertadores y Sudamericana

Familiares de presos políticos piden su liberacióna antes de Navidad - Foto: EFE
Presos políticos en Venezuela

"Se trata de una política generalizada en contra de todos los sectores de la sociedad civil": analista sobre presos políticos en Venezuela

Airbus A320 (AFP)
Airbus

Menos de 100 aviones A320 siguen inmovilizados y la crisis en los aeropuertos se normaliza

Shakira rinde homenaje a Gustavo Cerati durante su concierto en Argentina - Foto Canva
Shakira

Así fue el emotivo homenaje de Shakira a Gustavo Cerati durante su concierto en Argentina: "Promesa cumplida"

Ejército de Alemania - EFE
Robo

Roban cargamento de 20 mil municiones del Ejército de Alemania cuando el conductor dormía en un hotel: se percataron en la entrega en el cuartel

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre