Estos son los países que no celebran Navidad, entre ellos, uno de Sudamérica

Este jueves en muchas partes del mundo se celebrará una de las fechas más esperadas en el año, la Navidad, una festividad cristiana que cada 25 de diciembre conmemora el nacimiento de Jesucristo según lo establecido dentro del calendario gregoriano.

Esta fecha, marcada en su inicio por el cristianismo, con el tiempo ha dejado de ser un tema religioso para convertirse en una celebración que no conoce de ideologías y que se caracteriza por la unión familiar, las cenas navideñas, juegos pirotécnicos y los regalos, tanto en territorio latinoamericano como en otras partes del mundo.

Aunque es una de las festividades más esperadas en el año, en Sudamérica, existe un país que junto a otras naciones como Arabia Saudita, Irán, Argelia, Tayikistán, Brunéi, Somalia, Corea del Norte, China y Tailandia.

Se trata de Uruguay, que, a diferencia de otras naciones en la región, desde hace más de 100 años no conmemora ninguna de las fiestas religiosas establecidas, como lo son la Navidad, Día de Reyes, Semana Santa o Día de la Virgen.

VEA TAMBIÉN Esta es la plataforma que permite rastrear en tiempo real el recorrido que realiza Papá Noel durante la Navidad o

Esta fue una de las múltiples acciones que tomó la nación sudamericana, la cual separó por completo el Estado de la Iglesia católica a mediados de 1918, convirtiéndose así en un país laico. El cual por medio de una ley en 1919 tomo la decisión de mantener los días feriados, pero bajo otras denominaciones.

Desde aquel entonces, la Navidad fue reemplazada por el Día de la Familia, el Día de Reyes por el Día de los Niños, Semana Santa es la Semana del Turismo y el Día de la Virgen fue establecido como el Día de las Playas.

No obstante, en el país del Cono Sur, aunque el 25 de diciembre no se celebre oficialmente la Navidad, no significa que las ciudades uruguayas no se vistan de luces de colores y que en los hogares no haya árboles, claro está que no es de la misma dimensión que en otras naciones de la región.

A pesar de ser una fecha religiosa en Uruguay, este sigue siendo un día dedicado al festejo, al compartir entre familias y amigos, actividades características de la Navidad.

Aunque muchos creen que Jesucristo nación en primavera, fue el emperador Constantino el encargado de establecer de forma oficial la fecha para la conmemoración del nacimiento de Jesús en el Imperio Romano.

El pontífice del momento, el papa Julio I, fue quien hizo oficial la fecha que hoy en día sigue siendo celebrada en todos los rincones del mundo.