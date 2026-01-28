NTN24
"Delcy Rodríguez no es presidente de nada, simplemente está llevando órdenes e instrucciones": Iván Duque pide una transición democrática en Venezuela antes de que finalice este año

enero 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
El exmandatario colombiano aseguró en La Noche de NTN24 que la transición democrática en Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro, no debe demorarse dado que Delcy Rodríguez “intenta ganar tiempo”.

El expresidente de Colombia Iván Duque habló en La Noche de NTN24 con Claudia Gurisatti, en el marco del Foro Económico Internacional CAF, donde abordó los principales desafíos que enfrenta América Latina, especialmente en la crisis de seguridad en Colombia y la situación política venezolana.

Duque realizó un balance crítico de la gestión actual del presidente Gustavo Petro en materia de lucha contra el narcotráfico.

Según Duque, durante su administración Colombia logró avances significativos en energías renovables, pasando de 50 megavatios en 2018 a más de 2.000 megavatios en cuatro años, convirtiendo al país en "uno de los líderes en energías renovables no convencionales". Además, destacó que, en su gobierno, Colombia fue "país pionero en lo que fue el marco ético para la adopción de la inteligencia artificial".

o

En materia de seguridad, el expresidente manifestó preocupación por el actual panorama colombiano. "Tenemos la mayor producción potencial de cocaína que Colombia haya visto en las últimas décadas y la menor tasa de incautaciones", afirmó.

Duque también criticó que se acabaron los grupos manuales de erradicación y que "muchos cabecillas han sido designados gestores de paz para esconderse de la persecución de las autoridades".

Petro es un defensor a ultranza del régimen de Castro, un defensor a ultranza de Nicolás Maduro, un indiferente frente a Daniel Ortega, o quizás también un cómplice, porque Daniel Ortega tiene hoy alojado en su país a personas vinculadas a graves escándalos de corrupción”, aseguró.

Sobre la situación venezolana, Duque señaló que "Venezuela ha sido el santuario del ELN y de las FARC" y destacó que el país vecino "le otorgó al terrorismo colombiano un santuario". El expresidente consideró que "la tiranía ahora hay que sacarla" y advirtió que Delcy Rodríguez está "tratando de hacer un juego que ha hecho parte siempre de lo que llaman la partitura de los cubanos y es ganar tiempo y tratar de que se aproximen las elecciones de medio término en Estados Unidos”. “Empiezan a operación tortuga, a salir con discursos bravucones”, añadió.

o

Delcy Rodríguez no es presidente de nada, ella simplemente está llevando órdenes e instrucciones y si no las cumple, perfectamente puede ser llevada a la justicia de Estados Unidos”, aseguró.

La meta que debería ponerse el presidente Trump y el propio secretario Rubio es que para finalizar este año Venezuela ya tenga una hoja de ruta para retornar a la democracia”, agregó.

Respecto al panorama político regional, Duque celebró los cambios democráticos en países como Argentina, Ecuador y Bolivia. "Necesitamos ganar la batalla de las narrativas y la batalla cultural porque todo ese foro de São Paulo se ha dedicado a promover el pobrecismo", expresó el expresidente.

En cuanto al próximo encuentro entre el presidente Petro y Donald Trump, Duque manifestó que "la hostilidad de Petro con los Estados Unidos empezó desde el primer día que llegó Donald Trump a la presidencia". El expresidente espera que Estados Unidos retome con Colombia "la lucha frontal contra el narcotráfico" y el compromiso de no ser "connivente con las dictaduras del hemisferio".

“Tiene que ir a Estados Unidos a solicitud de él, con el rabo entre las piernas, a tener que mostrar lo que ha sido la precariedad de su gobierno en la lucha contra el narcotráfico”, resaltó.

